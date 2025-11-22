Θεσσαλονίκη: Τραυματισμένοι δύο διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι για να ξεφύγουν – Αναζητείται ο τρίτος δράστης

Ένα απρόσμενο και βίαιο τέλος είχε η απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν δύο δράστες τραυματίστηκαν σοβαρά στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διαρρήκτες μπήκαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και 615 ευρώ σε μετρητά. Την ώρα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, ο ιδιοκτήτης επέστρεψε αιφνιδιαστικά και τους αντιλήφθηκε.

Προσπαθώντας να διαφύγουν, οι δύο από τους τρεις κακοποιούς βγήκαν στο μπαλκόνι και πήδηξαν στο κενό, από ύψος έξι μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν — ο ένας σοβαρά και ο άλλος πιο ελαφρά.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, μαζί με εθελοντές της ομάδας διάσωσης του Δρυμού, παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους δράστες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

