Απόπειρα Βιασμού 16χρονης στον Πύργο: Συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας 16χρονος

Σε μια σοκαριστική υπόθεση που συγκλονίζει τον Πύργο και την ευρύτερη περιοχή της Ηλείας, δύο ανήλικοι, 17 και 16 ετών, συνελήφθησαν την Παρασκευή (24/11) κατηγορούμενοι για απόπειρα βιασμού μιας 16χρονης. Την ίδια ώρα, οι μητέρες των δύο αγοριών συνελήφθησαν για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε μετά από καταγγελία των γονέων της θύματος, η οποία αποτυπώθηκε σε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Τι Αναφέρει η Καταγγελία: Η Σειρά των Γεγονότων

Σύμφωνα με την καταγγελία, όπως περιγράφηκε από την αστυνομία και δημοσιεύει η ΕΡΤ, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (23/11).

Η 16χρονη κοπέλα βρισκόταν σε ένα σπίτι στον Πύργο, όπου και ήταν παρόντες οι δύο κατηγορούμενοι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, ο 16χρονος φέρεται να ακινητοποίησε το θύμα, κρατώντας την με τα χέρια του.

Παράλληλα, ο 17χρονος φέρεται να αποπειράθηκε να τελέσει σε βάρος της γενετήσια πράξη.

Η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η 16χρονη, μετά από αντίσταση, κατάφερε να ελευθερωθεί και να τραπεί σε φυγή από τον χώρο.

Αστυνομική Δράση και Νομική Εξέλιξη

Με βάση την καταγγελία, η Ασφάλεια Πύργου κινητοποιήθηκε αμέσως, προχωρώντας στις συλλήψεις το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οι δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Συνελήφθησαν και οι μητέρες των δύο αγοριών, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Ιατροδικαστική και Ψυχολογική Υποστήριξη στο Θύμα

Η ανήλικη θύμα, σε μια διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιες ευαίσθητες περιπτώσεις, εξετάστηκε αμέσως μετά το συμβάν.

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας. Για τη διασφάλιση της ψυχολογικής της υγείας, η διαδικασία έγινε παρουσία παιδοψυχολόγου.

Παρουσιάστηκε και σε αρμόδιο ιατροδικαστή για τη λήψη όλων των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων. Η υπόθεση συνεχίζεται και αναμένονται νέες εξελίξεις μπροστά στον Εισαγγελέα.

Διαβάστε ακόμα: Λούτσα: Μάχη για τη ζωή δίνει η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου – Στη ΜΕΘ μετά από πολύωρο χειρουργείο