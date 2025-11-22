Μία καλά οργανωμένη, «οικογενειακή» εγκληματική οργάνωση, που έκλεβε μεγάλες ποσότητες ρούχων από καταστήματα στην Αττική και τα μεταπωλούσε σε κατάστημα στα Τίρανα, εξάρθρωσαν οι ελληνικές και αλβανικές αρχές με ταυτόχρονη επιχείρηση σε Αθήνα και Τίρανα.

Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα, ηλικίας 33 έως 63 ετών, μεταξύ των οποίων και η 54χρονη αρχηγός της οργάνωσης, ενώ αναζητούνται άλλα 4 μέλη.

Δράση σε δύο χώρες

Η οργάνωση λειτουργούσε με δύο διακριτές ομάδες:

Η ομάδα στην Ελλάδα, με «έδρα» τον Ταύρο, εντόπιζε καταστήματα-στόχους σε όλη την Αττική. Τα μέλη της παρίσταναν τους πελάτες και έκλεβαν ρούχα, συχνά με πολλαπλά «χτυπήματα» μέσα στην ίδια ημέρα.

Η ομάδα στην Αλβανία παραλάμβανε τα κλοπιμαία και τα μεταπωλούσε σε κατάστημα ρούχων στα Τίρανα, ενώ διαφήμιζε συχνά τις «προσφορές» στα social media για προσέλκυση πελατών.

Η αρχηγός, μαζί με τέσσερα συγγενικά της μέλη, φρόντιζε την αποστολή των κλεμμένων ρούχων μέσω υπεραστικών λεωφορείων. Τα κλοπιμαία συγκεντρώνονταν πρώτα σε αποθήκη στα Πετράλωνα.

Οι «αθόρυβοι» τρόποι κλοπής

Τα μέλη είχαν αναπτύξει ιδιαίτερη δεξιοτεχνία, αφαιρώντας αντικλεπτικές ετικέτες με:

ειδική ηλεκτρονική συσκευή

ισχυρούς μαγνήτες

Σε καταστήματα χωρίς αντικλεπτικά συστήματα, η δράση τους ήταν ακόμη πιο εύκολη. Οι κινήσεις τους, όπως αναφέρουν οι αρχές, ήταν τόσο προσεγμένες που έμοιαζαν με «χορογραφία».

Εύρεση και κατάσχεση μεγάλου όγκου κλοπιμαίων

Σε συντονισμένη επιχείρηση στις 19 Νοεμβρίου σε σπίτια και στην αποθήκη της οργάνωσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

71.420 ευρώ

Μεγάλη ποσότητα κλεμμένων ρούχων

Πλήθος ηλεκτρονικών ειδών και κινητών τηλεφώνων

7 μαγνήτες αφαίρεσης αντικλεπτικών

Ειδική συσκευή αφαίρεσης ετικετών ασφαλείας

Παράλληλα, οι αλβανικές αρχές εντόπισαν στο κατάστημα των Τιράνων δεκάδες ρούχα με ελληνικές ταμπέλες και τιμές σε ευρώ.

Περισσότερες από 14 κλοπές σε όλη την Αττική

Έως τώρα έχουν εξιχνιαστεί 14 διακεκριμένες κλοπές από καταστήματα σε:

Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Σπάτα, Δάφνη, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Ίλιον και το κέντρο της Αθήνας.

Αρκετά μέλη είχαν εμπλοκή και σε άλλες υποθέσεις, ενώ πολλοί κατείχαν πολλαπλές ταυτότητες ώστε να δυσκολεύουν την ταυτοποίησή τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για:

σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

κατ’ επάγγελμα και κατά συναυτουργία κλοπές

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

