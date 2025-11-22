Η Δυτική Ελλάδα μετρά σοβαρές πληγές από την κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει καταστροφές σε οικισμούς, οδικά δίκτυα και υποδομές, ενώ ορεινά χωριά παραμένουν αποκλεισμένα.

Περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς αντιμετωπίζουν εκτεταμένες ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην Ήπειρο, τα προβλήματα είναι γενικευμένα:

Βόρεια Κέρκυρα: τεράστιες ζημιές σε δρόμους, κατολισθήσεις και πτώσεις φερτών υλικών.

Τζουμέρκα: χωριά χωρίς ρεύμα, καταστροφές σε δίκτυα και υποδομές.

Άρτα – Μελισσουργοί: περίπου 20 μόνιμοι κάτοικοι εγκλωβισμένοι, καθώς ορμητικοί χείμαρροι έχουν κόψει οδικές αρτηρίες στα δύο.

Καλαμπάκα, Κοζάνη, Ασπροπόταμος: κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος σε ορεινά τμήματα.

Ιωάννινα: πλημμύρες ακόμη και μέσα στην πόλη, όπως στην Πεδινή κοντά στην Εγνατία.



Η κατάσταση σε Κόνιτσα και Φιλιππιάδα

Στην Κόνιτσα, οι ζημιές είναι εκτεταμένες: κατολισθήσεις, καταστροφές σε δίκτυα και πολύωρες διακοπές ρεύματος στη δημοτική ενότητα Μαστοροχωρίων.

Ο δήμαρχος Α. Παπασπύρου δήλωσε στο ΕΡΤNews:

«Έχουμε κάνει ένα έγγραφο και ζητήσαμε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου και να ζητήσουμε κάποια βοήθεια, αλλά και κυρίως με πιο σύντομες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε οριστικά… τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί».

Στη Φιλιππιάδα, πλημμυρισμένοι δρόμοι, καταπτώσεις και πτώση κολόνας έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα μετακίνησης και ηλεκτροδότησης.

Το 112 ήχησε σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες

Καθώς η κακοκαιρία κορυφωνόταν, το «112» ενεργοποιήθηκε σε:

Ιωάννινα

Άρτα

Πρέβεζα

Θεσπρωτία

Οι αρχές προειδοποίησαν για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Κέρκυρα: 220 χιλιοστά βροχής σε δύο ώρες

Οι εικόνες από τη Βόρεια Κέρκυρα είναι χαρακτηριστικές της έντασης του φαινομένου.

Σε μόλις 1,5–2 ώρες, καταγράφηκαν 220 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 220 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που εξηγεί το μέγεθος των ζημιών.

Παρά τις εκτεταμένες καταστροφές, συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ, Πυροσβεστικής και Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν χθες βράδυ να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε σχεδόν όλες τις πληγείσες περιοχές.

Σήμερα επισκέπτεται το νησί κλιμάκιο με επικεφαλής τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη.

Σε επιφυλακή το Πυροσβεστικό Σώμα

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε γενική επιφυλακή στις πληγείσες περιοχές, με ενισχυμένες δυνάμεις, ΕΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ και εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κ. Τσίγκας, τόνισε:

«Να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δοκιμάζονται από τα φυσικά φαινόμενα».

