Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Παγκράτι, όταν ένας 84χρονος οδηγός προκάλεσε σοβαρό τροχαίο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 75χρονη γυναίκα και να καταστραφούν διαδοχικά οχήματα σε μια «τρελή πορεία» μέσα σε κατοικημένη γειτονιά.

Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, στο Παγκράτι, με τους κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για ένα πολύ δυνατό «μπαμ» που τους έβγαλε στα μπαλκόνια.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 84χρονος άνδρας επιχειρούσε αρχικά να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του στη Νεοπτολέμου, κάνοντας αλλοπρόσαλλες και αλόγιστες κινήσεις, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση και τις παρατηρήσεις περαστικών.

Οι παρατηρήσεις φαίνεται πως τον εκνεύρισαν, με αποτέλεσμα να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και να ξεκινήσει μια ανεξέλεγκτη πορεία στην οδό Νεοπτολέμου. Λίγα μέτρα παρακάτω, στη διασταύρωση με την Ιλιάδος, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που είχε προτεραιότητα.

Παρά τη σύγκρουση, ο ηλικιωμένος οδηγός δεν σταμάτησε. Συνέχισε να κινείται με ταχύτητα, με τραγική συνέπεια να παρασύρει την 75χρονη γυναίκα, η οποία περπατούσε στο σημείο μαζί με την 32χρονη κόρη της.

Η πορεία του οχήματος δεν σταμάτησε εκεί: ο 84χρονος συνέχισε να οδηγεί, χτυπώντας τρία έως τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

Νεκρή η 75χρονη – Σοκ στη γειτονιά

Η άτυχη 75χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Την ώρα του δυστυχήματος, στο σημείο εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές. Γείτονες, που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο, βγήκαν έντρομοι στα μπαλκόνια και στον δρόμο.

Μάλιστα, μία γυναίκα που βρισκόταν μπροστά στη σύγκρουση και είδε όλο το περιστατικό, υπέστη κρίση πανικού και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε επίσης στο Λαϊκό.

Η 32χρονη κόρη ΑμεΑ – «Έμεινε μόνη στον κόσμο»

Μαζί με τη 75χρονη βρισκόταν η 32χρονη κόρη της, άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ), η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Ωστόσο, η τραγωδία για τη νεαρή γυναίκα είναι ακόμη μεγαλύτερη σε ανθρώπινο επίπεδο:

είχε ήδη χάσει τον πατέρα της και η μητέρα της ήταν το μοναδικό της στήριγμα. Με τον θάνατο της 75χρονης, το κορίτσι μένει ουσιαστικά εντελώς μόνο στον κόσμο.

Αστυνομικοί της Τροχαίας μετέφεραν τη 32χρονη στο Τμήμα, όπου της παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και προστασία. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες να βρεθεί λύση για τη φροντίδα της, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο μεταφοράς της σε κατάλληλο ίδρυμα.

Τι εξετάζει η Τροχαία

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας:

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 84χρονος έχασε τον έλεγχο,

τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η «τρελή πορεία»,

καθώς και όλες τις παραμέτρους που οδήγησαν στην θανατηφόρα παράσυρση και στις διαδοχικές συγκρούσεις με τα άλλα οχήματα.

