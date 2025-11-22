20.000 νέοι διορισμοί και προσλήψεις το 2026: Πού ανοίγουν θέσεις και πώς κατανέμονται – Αναλυτικά στοιχεία

Σημαντική ενίσχυση του δημόσιου τομέα προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή, καθώς για το 2026 υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν περίπου 20.000 νέοι διορισμοί και προσλήψεις. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τόσο τις θέσεις του νέου προγραμματισμού όσο και όσες δεν υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη, εντός του κανόνα 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση).

Πού θα ανοίξουν οι νέες θέσεις

Η τελική κατανομή των προσλήψεων θα γίνει από το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τα αιτήματα των φορέων. Στη διαδικασία περιλαμβάνονται:

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,

εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ένστολων,

θέσεις που μεταφέρθηκαν από προηγούμενα έτη και δεν υλοποιήθηκαν.



Αυξητική τάση στις αποχωρήσεις

Το 2025 καταγράφεται μεγαλύτερος αριθμός συνταξιοδοτήσεων σε σύγκριση με το 2024.

Το 2024 αποχώρησαν 15.200 μόνιμοι υπάλληλοι.

Τα στοιχεία έως 30/6/2025 δείχνουν ότι οι αποχωρήσεις το 2025 θα φτάσουν τις 17.361.

Για το 2026 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 15.852.

Οι περισσότερες αποχωρήσεις εντοπίζονται στα υπουργεία:

Παιδείας (36%),

Υγείας (16%),

Εθνικής Άμυνας & Προστασίας του Πολίτη (31% συνολικά).

Πώς καθορίζεται ο αριθμός των προσλήψεων

Από το 2019 εφαρμόζεται ο κανόνας 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση, σε επίπεδο συνολικής Γενικής Κυβέρνησης.

Υπάρχουν ωστόσο εξαιρέσεις, όπως:

εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων,

προσλήψεις που αντικαθιστούν έκτακτο προσωπικό,

ειδικές κατηγορίες θέσεων.

Ο ετήσιος προγραμματισμός γίνεται σε συνεργασία του υπουργείου Εσωτερικών με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάσει αναγκών των φορέων. Ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων εγκρίνεται από το υπουργικό συμβούλιο κάθε Σεπτέμβριο.

Τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια

Το 2024 έγιναν 22.061 διορισμοί και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Από αυτούς:

10.951 στο υπουργείο Παιδείας (50%),

4.504 στο υπουργείο Υγείας (20%),

1.837 στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας (8%),

1.473 στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (7%).

Το 2025, μέχρι 30/6, είχαν υλοποιηθεί ήδη 4.167 διορισμοί, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα προστεθούν περίπου 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Προσλήψεις ΙΔΟΧ και συμβάσεων έργου

Από το 2021 θεσμοθετήθηκε ξεχωριστός ετήσιος προγραμματισμός για προσωπικό ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

Το 2024 εγκρίθηκαν 22.344 θέσεις.

Το 2025 αυξήθηκαν σε 29.344, κυρίως λόγω της μισθοδοσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Για το 2026 εκτιμάται ότι ο αριθμός θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Η διαδικασία αυτή στοχεύει σε καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση των προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.



Με τη διαφαινόμενη αύξηση αποχωρήσεων και τον προγραμματισμό του 2026, οι 20.000 νέες θέσεις αναμένεται να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες σε Παιδεία, Υγεία, Ασφάλεια και Άμυνα, διαμορφώνοντας μια από τις μεγαλύτερες ετήσιες ενισχύσεις προσωπικού των τελευταίων ετών.

