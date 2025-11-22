Σοβαρό περιστατικό μόλυνσης από παράσιτο ψαριών καταγράφηκε για πρώτη φορά επίσημα στην Ελλάδα, μετά τη διάγνωση 22χρονου στη Θεσσαλονίκη που εμφάνισε οξεία ενδοκοιλιακή φλεγμονή έπειτα από συχνή κατανάλωση σούσι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στις αρχές Νοεμβρίου στα Επείγοντα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου με έντονο κοιλιακό πόνο, ναυτία και ρίγη. Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν αυξημένους φλεγμονώδεις δείκτες, ενώ οι απεικονιστικές εξετάσεις παρουσίασαν ευρήματα που αρχικά παρέπεμπαν ακόμη και σε πιθανή νεοπλασία, με μάζες στην κοιλιά και διογκωμένους λεμφαδένες.

Λόγω της σοβαρότητας της εικόνας, οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική διερεύνηση. Η έκπληξη ήρθε από τις ιστολογικές εξετάσεις: στους ιστούς εντοπίστηκε παράσιτο του γένους Anisakis, γνωστό για τις μολύνσεις που προκαλεί μετά από κατανάλωση ωμού ή ανεπαρκώς μαγειρεμένου ψαριού.

Η πρώτη καταγεγραμμένη ανισακίδωση στην Ελλάδα

Όπως τόνισαν οι ερευνητές της υπόθεσης, πρόκειται για την πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη περίπτωση ανισακίδωσης στην Ελλάδα. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με εξειδικευμένες εξετάσεις DNA στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο 22χρονος ανέφερε ότι κατανάλωνε πολύ συχνά ωμά ή ελαφρώς μαγειρεμένα ψάρια, τα οποία αγόραζε φρέσκα από την τοπική ψαραγορά και τα έτρωγε σε μορφή σούσι στο σπίτι του.

Μετά τη χειρουργική παρέμβαση και την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ο ασθενής ανάρρωσε πλήρως.

Πόσο συχνό είναι το παράσιτο στα ελληνικά ψάρια;

Αν και μέχρι τώρα δεν είχαν καταγραφεί επίσημες μολύνσεις σε ανθρώπους, η παρουσία του παρασίτου στα ψάρια του Αιγαίου είναι γνωστή και, σύμφωνα με μελέτες, κυμαίνεται από 18,8% έως 98,8% ανάλογα με το είδος και την περιοχή αλίευσης.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι πρόσφατη έρευνα έδειξε πως σχεδόν 1 στα 3 έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα ψαριού που πωλούνται στα ελληνικά σούπερ μάρκετ περιέχουν προνύμφες Anisakis. Οι προνύμφες αυτές μπορούν να προκαλέσουν:

έντονο κοιλιακό άλγος

γαστρεντερικές φλεγμονές

αλλεργικές αντιδράσεις

αναφυλακτικό σοκ σε σοβαρές περιπτώσεις

Το περιστατικό της Θεσσαλονίκης επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας τροφίμων στην εγχώρια αγορά, ειδικά καθώς η κατανάλωση σούσι και ωμών ψαριών αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ασφαλής κατανάλωση ωμού ψαριού προϋποθέτει είτε κατάψυξη σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον -20°C για 24 ώρες), είτε πλήρες μαγείρεμα. Σπιτικό σούσι ή ωμές παρασκευές χωρίς προηγούμενη κατάψυξη θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Η πρώτη αυτή καταγεγραμμένη περίπτωση στη χώρα λειτουργεί ως καμπανάκι για την ανάγκη αυστηρών ελέγχων και σωστής ενημέρωσης των καταναλωτών για τους πραγματικούς κινδύνους που κρύβει η κατανάλωση ωμού ψαριού.

Διαβάστε ακόμα: Κολωνός: 27χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητο τον φίλο του – Απόπειρα ανθρωποκτονίας για «προσωπικές διαφορές»