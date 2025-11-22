Συναγερμός στα Πατήσια: 8χρονος εντοπίστηκε μόνος να περιπλανιέται – Αναζητούνται οι γονείς του

Συναγερμός σήμανε στις αρχές αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένας 8χρονος εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνος του στην περιοχή των Πατησίων, χωρίς να συνοδεύεται από κάποιον ενήλικο.

Περαστικοί που είδαν το παιδί να κινείται εμφανώς ταραγμένο ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Οι αστυνομικοί προσέγγισαν το αγοράκι και το μετέφεραν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ ξεκίνησαν αμέσως διαδικασίες για τον εντοπισμό των γονέων ή κηδεμόνων του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί δεν ήταν σε θέση να δώσει ξεκάθαρα στοιχεία για την κατοικία του ή για το πού βρίσκονταν οι γονείς του, γεγονός που έχει εντείνει την αγωνία των αρχών.

Παράλληλα, έχει ενημερωθεί και το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο βρίσκεται σε ετοιμότητα για την παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, εφόσον χρειαστεί.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των γονέων του 8χρονου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του στον δρόμο.

Διαβάστε ακόμα: Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 21χρονος που λήστευε ανήλικους με την απειλή μαχαιριού – Αναζητείται συνεργός