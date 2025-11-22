Η υπόθεση της εξαφάνισης της Βίκυς (Ευρυδίκης) Κουτσάκη από τις 22 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη παίρνει ανησυχητική τροπή, καθώς μαρτυρίες και εικόνες που έφερε στο φως το «Τούνελ» συνθέτουν ένα σκηνικό εγκατάλειψης, ψυχικής κατάρρευσης και ενός δράματος που, όπως όλα δείχνουν, είχε ξεκινήσει πολύ πριν χαθούν τα ίχνη της.

Η γειτόνισσα της νεαρής γυναίκας, εμφανώς συντετριμμένη, περιέγραψε στην κάμερα τις τελευταίες εικόνες που είχε από τη Βίκυ, αλλά και την κατάσταση μέσα στο διαμέρισμά της. Σύμφωνα με την ίδια, πίσω από τη σπασμένη πόρτα εξελισσόταν ένα δράμα που κανείς δεν είχε αντιληφθεί έγκαιρα.

«Τη Βίκυ την ξέρω χρόνια. Δεν είχα ακούσει φασαρίες, ούτε είχε ενοχλήσει ποτέ. Ήταν μόνη της. Η μητέρα της είχε φύγει από καρκίνο, ο πατέρας της παλιά στα καράβια, κι εκείνη έμενε με το κοριτσάκι της ψυχής της: τη Ρόζα», ανέφερε η γυναίκα.

Όπως αποκαλύπτει, η απώλεια της σκυλίτσας της στάθηκε καταλυτική:

«Άκουγα ότι έλεγε πως δεν θέλει να ζήσει χωρίς τη Ρόζα. Της το πήραν και από τότε δεν ξαναήρθε στα ίσια της».

Το συνεργείο της εκπομπής μπήκε στο σπίτι της Βίκυς, το οποίο παρέμενε ανοιχτό, χωρίς σφράγιση, παρά τις συνεχείς καταγγελίες. Οι εικόνες σοκάρουν: ρούχα και αντικείμενα πεταμένα παντού, βρωμιά, δυσωδία και ένας χώρος εντελώς ακατάλληλος για διαβίωση.

«Το Υγειονομικό είχε έρθει δύο φορές, καθάρισαν, το ξαναγέμισαν. Μυρίζει όλη η πολυκατοικία. Ακόμα και φωτιά είχε πάρει κάποτε», κατήγγειλε η γειτόνισσα.

Η δραματική έκκληση της Βίκυς πριν εξαφανιστεί

Λίγο πριν χαθεί, η Βίκυ είχε δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα μια σπαρακτική ανακοίνωση, αναζητώντας τη Ρόζα της.

«Αν πάθω κάτι, την ευθύνη θα έχει όποιος δεν την δίνει», έγραφε, αποκαλύπτοντας πως γνώριζε ποιος είχε προχωρήσει στην παράνομη υιοθεσία.

Ο πρώην σύντροφος «σπάει» τη σιωπή του

Ο άνθρωπος που έζησε στο πλευρό της από το 2019 μίλησε στο «Τούνελ», περιγράφοντας την κοινή τους πορεία και τη σταδιακή ψυχική της κατάρρευση.

«Όταν έχασε τη μαμά της, ισοπεδώθηκε. Κι όταν της πήραν τη Ρόζα, αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Από τότε έκλαιγε μέρα-νύχτα», είπε.

Διηγείται πως η σκυλίτσα χάθηκε στο Pride, βρέθηκε από εθελοντές, αλλά από εκεί και πέρα — όπως υποστηρίζει — ξεκίνησε ένας εφιάλτης.

«Τους δίναμε το βιβλιάριο, τους λέγαμε να έρθουν σπίτι να δουν τις συνθήκες. Μας κορόιδευαν. Μας έλεγαν ότι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας. Τελικά μάθαμε στην Αστυνομία ότι την είχαν ήδη δώσει για υιοθεσία».

Ο ίδιος περιγράφει τις τελευταίες επικοινωνίες τους.

«Μιλήσαμε στις 22 Ιουλίου. Μου είπε ότι θα ερχόταν να με βρει αλλά δεν ήρθε ποτέ. Την επόμενη μέρα το απόγευμα μού είπε ότι είχε δουλειά και θα με καλέσει. Λίγο μετά έκλεισε το κινητό. Από τότε τίποτα».

Η αγωνία του κορυφώθηκε όταν δεν τον πήρε ούτε στα γενέθλιά του στις 26 Ιουλίου — κάτι που, όπως λέει, δεν είχε συμβεί ποτέ.

«Έψαξα παντού. Σε νοσοκομεία, σε κάθε γωνιά. Δεν εξηγείται να μην είναι πουθενά».

Ο πρώην σύντροφος παραδέχεται ότι το τελευταίο διάστημα η σχέση τους είχε διαλυθεί και εκείνος είχε απομακρυνθεί:

«Είδα ότι είχε ξεφύγει. Δεν άντεξα άλλο, αλλά η επικοινωνία μας συνεχιζόταν. Αν ήταν καλά, θα άνοιγε το κινητό της».

Το μυστήριο συνεχίζεται

Με το σπίτι ανοιχτό, τις τελευταίες κινήσεις της άγνωστες και με τους ανθρώπους που τη γνώριζαν να μιλούν για μια γυναίκα βαθιά πληγωμένη, η εξαφάνιση της Βίκυς Κουτσάκη μοιάζει πλέον με υπόθεση όπου τα ερωτήματα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται. Οι μαρτυρίες που φέρνει στο φως το «Τούνελ» δείχνουν μια γυναίκα που πάλευε μόνη, βυθισμένη στην απώλεια, στην απομόνωση και σε έναν ψυχικό πόνο που κανείς γύρω της δεν φαίνεται να κατάλαβε εγκαίρως.

Διαβάστε ακόμα: Κερατσίνι: Το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό πλάι πλάι και τα ερωτήματα που προκαλεί η τραγωδία