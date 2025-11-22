Ένα καθοριστικό εύρημα σε μία από τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές της Μεσσηνίας φαίνεται πως δίνει νέα τροπή στο πολύχρονο θρίλερ της εξαφάνισης της Αμαλίας Νικολοπούλου από τη Ρευματιά Μελιγαλά. Η ηλικιωμένη γυναίκα χάθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2021 και από τότε τα ίχνη της είχαν χαθεί μέσα στα πυκνά δάση και τις χαράδρες της περιοχής — μέχρι σήμερα.

Μετά την πρόσφατη έρευνα της εκπομπής «Τούνελ», ένα ξαφνικό τηλεφώνημα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ενεργοποίησε άμεσα συναγερμό. Ο άγνωστος πληροφοριοδότης, με σταθερή και αποφασιστική φωνή, υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο: ένα απόκρημνο άνοιγμα βράχου στη θέση «Σπέλα». Εκεί, όπως ισχυρίστηκε, βρίσκονταν οστά που «μοιάζουν ανθρώπινα».

Οι αστυνομικοί, μαζί με εξωτερικό συνεργείο και τον βοσκό που στο παρελθόν είχε βρει τα ρούχα της αγνοούμενης, κατευθύνθηκαν άμεσα στην περιοχή. Η πρόσβαση αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη: μια σχεδόν κατακόρυφη ανάβαση διάρκειας δύομισι ωρών μέσα σε άγριο, πυκνό δάσος, ανάμεσα στη Ρευματιά και τη Μάλφη — μέρη όπου άνθρωπος σπάνια πατά.

Τα οστά εντοπίστηκαν σε βάθος περίπου τεσσάρων μέτρων, μέσα σε μια στενή, σκοτεινή σπηλιά. Η εικόνα του σημείου γεννά περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντά. Πώς βρέθηκε εκεί μια ηλικιωμένη γυναίκα; Θα μπορούσε να έχει φτάσει μόνη της σε ένα σημείο που ακόμη και οι έμπειροι ερευνητές δυσκολεύτηκαν να προσεγγίσουν;

Τεχνικός σύμβουλος που συμμετείχε στην αυτοψία καταγράφει σοβαρές αμφιβολίες:

«Η περιοχή είναι ιδιαίτερα απότομη και επικίνδυνη. Η ανάβαση ήταν τόσο κάθετη που στηριζόμασταν ο ένας στον άλλο για να σταθούμε. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μια γυναίκα της ηλικίας της Αμαλίας θα έφτανε εκεί χωρίς βοήθεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ενδεχόμενο τυχαίας πτώσης επίσης μοιάζει, σύμφωνα με τον ίδιο, εξαιρετικά απίθανο:

«Η σπηλιά έχει ύψος άνω των τεσσάρων μέτρων. Αν είχε πέσει από τον φεγγίτη στο πάνω μέρος, θα υπήρχαν εκτεταμένες κακώσεις σε όλα τα οστά. Επιπλέον, στην πορεία της θα συναντούσε μεγάλα βράχια που θα είχαν διαφοροποιήσει πλήρως την εικόνα της σορού».

Ανοιχτό παραμένει και το σενάριο μεταφοράς της σορού στο σημείο:

«Αν κάποιος την μετέφερε εκεί, είναι δύσκολο να το έκανε μόνος του. Το έδαφος είναι τόσο επικίνδυνο, που ακόμη και χωρίς βάρος ήταν μια δοκιμασία», σημειώνει ο ειδικός.

