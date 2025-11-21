Πειραιάς: 30 λεπτά πάλευαν να σώσουν την 13χρονη που πνίγηκε με τοστ

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος μιας 13χρονης μαθήτριας στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, η οποία πνίγηκε την ώρα που έτρωγε το δεκατιανό της. Παρά την άμεση κινητοποίηση εκπαιδευτικών, νοσηλευτών, γιατρών του Κέντρου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ, το παιδί δεν κατάφερε να επανέλθει.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί. Η 13χρονη έτρωγε ένα τοστ κομμένο σε μικρά κομμάτια, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και μελάνιασε. Όπως αναφέρουν μέλη του προσωπικού, οι πρώτες βοήθειες ξεκίνησαν αμέσως, με τη νοσηλεύτρια του σχολείου να παρεμβαίνει ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Γιατροί από το γειτονικό Κέντρο Υγείας έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά, εκτελώντας απανωτές προσπάθειες ανάνηψης. «Το παιδί έβγαζε συνεχώς τροφή που είχε περάσει στους πνεύμονες» περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας από το Διαγνωστικό Κέντρο που έσπευσε να βοηθήσει.

Ο καρδιολόγος που ακολούθησε το παιδί μέχρι το νοσοκομείο συγκλονίζει: «Όταν έφτασα, ήταν ήδη σε ανακοπή. Έγιναν όλες οι προβλεπόμενες κινήσεις. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας παλέψαμε για 30 λεπτά με πλήρη ομάδα γιατρών. Δεν επανήλθε».

Η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο πατέρας της 13χρονης κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, φωνάζοντας μέσα στον πανικό του πως «του έφαγαν το παιδί». Η γιαγιά του κοριτσιού περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή τη στιγμή που ενημερώθηκε: «Ούρλιαζε στο τηλέφωνο… δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Το Υπουργείο Παιδείας, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι το σχολείο ήταν πλήρως στελεχωμένο, με 25 εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται για ειδική αγωγή, ενώ τονίζει ότι τηρήθηκαν κατά γράμμα τα πρωτόκολλα. Αναφέρει επίσης ότι στο σημείο βρέθηκαν άμεσα τόσο η νοσηλεύτρια όσο και εκπαιδευτικοί και ότι το ΕΚΑΒ έφτασε εντός λίγων λεπτών.

Ωστόσο, γονείς μαθητών καταγγέλλουν υποστελέχωση και έλλειψη ενημέρωσης. «Δεν μας είπαν ούτε να πάρουμε τα παιδιά μας. Οι βοηθοί είναι ελάχιστοι για τόσα τμήματα» δήλωσε μητέρα μαθητή του σχολείου.

Η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία για αιφνίδιο θάνατο και συλλέγει επιπλέον καταθέσεις από τον εκπαιδευτικό, τη νοσηλεύτρια, τον διευθυντή αλλά και τον καρδιολόγο. Όλα τα στοιχεία θα παραδοθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση.

Το σχολείο παραμένει σε κλίμα βαθιάς θλίψης, ενώ η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον απροσδόκητο χαμό του κοριτσιού.

