Γιατί τα ανήλικα κορίτσια γίνονται ολοένα πιο βίαια – Οι πραγματικοί λόγοι

Τα περιστατικά βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών πληθαίνουν και τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media σοκάρουν. Τι έχει αλλάξει και βλέπουμε τέτοια ένταση, μίσος και επιθετικότητα σε τόσο μικρές ηλικίες;

Σύμφωνα με την ψυχολόγο – ψυχοθεραπεύτρια Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο. Αντίθετα, έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, την τεχνολογία και τις αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας.

1. Τα κορίτσια μεγαλώνουν σε περιβάλλον φόβου και ανασφάλειας

Οι αλλεπάλληλες κρίσεις, η πανδημία, η αστάθεια και η πίεση της καθημερινότητας δημιουργούν ένα μόνιμο αίσθημα απειλής.

Όταν ένα παιδί ζει με άγχος και φόβο, η επιθετικότητα γίνεται τρόπος άμυνας.

2. Η βία στα social media γίνεται “πρότυπο”

Περισσότερες ώρες στο TikTok, στο Instagram και στα βίαια παιχνίδια σημαίνει περισσότερη έκθεση σε «σκληρές» εικόνες.

Αυτές οι συμπεριφορές παρουσιάζονται συχνά ως εντυπωσιακές, δυναμικές, «cool».

Κάποια κορίτσια τις μιμούνται για να ενταχθούν σε ομάδες ή για να αποκτήσουν κύρος.

3. Η πίεση της αποδοχής και η ανάγκη για προβολή

Το κινητό καταγράφει τα πάντα.

Κάθε βίαιη στιγμή γίνεται “περιεχόμενο”.

Η επιθυμία για «likes», για εντυπωσιασμό και για κοινωνική δύναμη σπρώχνει πολλά κορίτσια σε πράξεις που πριν λίγα χρόνια δύσκολα θα έκαναν.

4. Η πανδημία άφησε βαθύ αποτύπωμα

Οι μήνες απομόνωσης επηρέασαν την ικανότητα των παιδιών να κοινωνικοποιούνται.

Η κακή διαχείριση συναισθημάτων, η ελλιπής επαφή με συνομηλίκους και η εξάρτηση από τις οθόνες έκαναν τις συγκρούσεις πολύ πιο εύκολες.

5. Η οικογένεια και το σχολείο δυσκολεύονται να οριοθετήσουν

Πολλοί γονείς εργάζονται εξαντλητικά, έχουν λιγότερο χρόνο και συχνά προσπαθούν να «εξαγοράσουν» την απουσία τους με υποχωρήσεις.

Άλλες οικογένειες ζουν εντάσεις, καβγάδες ή παραμέληση.

Στο σχολείο, η έλλειψη προγραμμάτων πρόληψης και υποστήριξης αφήνει τα παιδιά χωρίς καθοδήγηση.

6. Η επιθετικότητα γίνεται εργαλείο επιβίωσης

Για ορισμένα κορίτσια, η βία δεν είναι αυτοσκοπός.

Είναι τρόπος να προστατευτούν, να επιβληθούν ή να ανήκουν κάπου.

Όμως το τίμημα είναι τεράστιο – τόσο για τα θύματα όσο και για τις ίδιες.



Το συμπέρασμα

Η βία των ανήλικων κοριτσιών δεν είναι «μόδα» αλλά ένα σύμπτωμα μιας κοινωνίας σε πίεση.

Αν δεν υπάρξει οριοθέτηση στο σπίτι, πρόληψη στα σχολεία και υγιής χρήση των social media, το φαινόμενο θα συνεχίσει να διογκώνεται.

