Θανατηφόρο τροχαίο στο Παγκράτι: Αυτοκίνητο έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα και παρέσυρε πεζή

Σοβαρό τροχαίο με μία γυναίκα νεκρή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Παγκράτι, όταν αυτοκίνητο που φαίνεται να είχε τεθεί εκτός ελέγχου προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια παρέσυρε μια πεζή.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν με ανεξέλεγκτη πορεία, χτυπώντας διαδοχικά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πριν τραυματίσει σοβαρά τη γυναίκα που περνούσε εκείνη τη στιγμή από το σημείο.

Η πεζή διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πρόσκρουσης, ενώ συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων από το σημείο του δυστυχήματος.

