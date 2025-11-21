Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Σαλαμίνας, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να ανασυρθεί νεκρός.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας ηλικίας 68 ετών πέρασε από τα εκδοτήρια, σταμάτησε σε μικρή απόσταση πριν τα φέριμποτ και στη συνέχεια, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, επιτάχυνε και έπεσε με το όχημα στη θάλασσα.

Πολίτες βούτηξαν για να βοηθήσουν

Αυτόπτες μάρτυρες βούτηξαν αμέσως στο νερό σε προσπάθεια να σώσουν τον οδηγό, όμως, παρά τις προσπάθειες, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Λιμενικού και συνεργεία για την ανάσυρση του αυτοκινήτου από τον βυθό.

Έρευνα για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το σενάριο της αυτοκτονίας, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.

