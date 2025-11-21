Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση στο Λουτράκι, όπου μια 55χρονη δασκάλα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ένας μαθητής της, μόλις 6 ετών, την άγγιξε στο στήθος κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η εκπαιδευτικός μίλησε στην κάμερα του Live News, περιγράφοντας πώς αντιλήφθηκε το περιστατικό και τι την οδήγησε στην καταγγελία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν επικοινώνησε με τους γονείς του παιδιού, αλλά ενημέρωσε πρώτα συναδέλφους και τον διευθυντή του σχολείου, πριν μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα. Όπως είπε, «πρόκειται για σοβαρό περιστατικό» και η καταγγελία έγινε «για προστασία όλων», συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του παιδιού.

Πώς περιγράφει το περιστατικό

Η εκπαιδευτικός υποστηρίζει ότι ο 6χρονος την πλησίασε για να της δείξει μια ζωγραφιά και τότε «την άγγιξε στο στήθος».

«Δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως, κατά την άποψή της, το παιδί «κατάλαβε τι έκανε»:

«Ένα παιδί 6 χρονών, πιστεύω, καταλάβαινε. Δεν είναι ενός έτους. Εσείς τα κάνατε έξι χρονών;» ανέφερε, τονίζοντας: «Ρε παιδιά, λίγο σεβασμός. Σήμερα η εποχή έχει ξεφύγει».

Προκαταρκτική έρευνα και απομάκρυνση από το σχολείο

Για την καταγγελία διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα. Παράλληλα, η 55χρονη εκπαιδευτικός απομακρύνθηκε από το σχολείο στο οποίο υπηρετούσε, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο, ενώ οι ερευνητικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες και τις καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων.

