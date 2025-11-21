Αθήνα: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί για πλαστές άδειες – Πρόστιμα 9.750 ευρώ

Σε δύο συλλήψεις οδηγών ταξί προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στην Αθήνα, μετά τον εντοπισμό πλαστών ειδικών αδειών οδήγησης κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025.

Οι έλεγχοι έγιναν στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης της Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία. Οι δύο συλληφθέντες είναι αλλοδαποί ηλικίας 32 και 39 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για πλαστογραφία.

Ο 39χρονος εντοπίστηκε στον Κηφισό

Η πρώτη σύλληψη σημειώθηκε στον Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 39χρονος οδηγός ταξί επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστή ειδική άδεια οδήγησης.

Μετά τη διαπίστωση της παραποίησης, οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, όπου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Ο 32χρονος παραβίασε κόκκινο φανάρι στο κέντρο της Αθήνας

Η δεύτερη περίπτωση αφορά 32χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος αρχικά έγινε αντιληπτός καθώς παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στο κέντρο της πόλης.

Μετά την ακινητοποίησή του, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κατείχε πλαστή ειδική άδεια οδήγησης ταξί αλλά και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Τα πρόστιμα και η εισαγγελική παραπομπή

Στους δύο οδηγούς επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα ύψους 9.750 ευρώ, ενώ αμφότεροι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

