# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε σε οδηγό ταξί και του άρπαξε χρήματα

Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε σε οδηγό ταξί και του άρπαξε χρήματα

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) στον Πειραιά, όταν 34χρονος επιτέθηκε σε οδηγό ταξί, προκάλεσε φθορές στο όχημα και του αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 34χρονος μπήκε στο ταξί που οδηγούσε ένας 51χρονος και απαίτησε να μεταφερθεί άμεσα. Ο οδηγός αρνήθηκε καθώς το δρομολόγιο ήταν ήδη δεσμευμένο μέσω εφαρμογής για άλλον πελάτη, γεγονός που προκάλεσε την οργή του επιβάτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας άρχισε να απειλεί και να εξυβρίζει τον οδηγό, ενώ προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος. Στη συνέχεια του άρπαξε χρήματα και τον χτύπησε με γροθιές.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έφτασαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον 34χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε επιθετική συμπεριφορά και κατά τη σύλληψή του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με κατηγορίες για απείθεια, απειλές, εξύβριση, φθορά ξένης περιουσίας, κλοπή και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Διαβάστε ακόμα: Θεσσαλονίκη: 32χρονος συνελήφθη μετά από επίθεση και τραυματισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια ελέγχων

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»
Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές