Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) στον Πειραιά, όταν 34χρονος επιτέθηκε σε οδηγό ταξί, προκάλεσε φθορές στο όχημα και του αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 34χρονος μπήκε στο ταξί που οδηγούσε ένας 51χρονος και απαίτησε να μεταφερθεί άμεσα. Ο οδηγός αρνήθηκε καθώς το δρομολόγιο ήταν ήδη δεσμευμένο μέσω εφαρμογής για άλλον πελάτη, γεγονός που προκάλεσε την οργή του επιβάτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας άρχισε να απειλεί και να εξυβρίζει τον οδηγό, ενώ προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος. Στη συνέχεια του άρπαξε χρήματα και τον χτύπησε με γροθιές.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έφτασαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον 34χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε επιθετική συμπεριφορά και κατά τη σύλληψή του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με κατηγορίες για απείθεια, απειλές, εξύβριση, φθορά ξένης περιουσίας, κλοπή και πρόκληση σωματικής βλάβης.

