ΑΧΕΠΑ: Ζευγάρι σε κρίσιμη κατάσταση με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών

Συναγερμός έχει σημάνει στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, καθώς ένα ζευγάρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, η οποία αποδίδεται σε κατανάλωση μανιταριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση των δύο ασθενών θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή και εξετάζεται άμεσα η δυνατότητα μεταμόσχευσης ήπατος. Οι γιατροί εκτιμούν ότι η αλλοίωση στη λειτουργία του ήπατος προκλήθηκε από τοξικές ουσίες που περιέχονται σε άγρια μανιτάρια, τα οποία πιθανότατα καταναλώθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος της καταλληλότητάς τους.

Το ζευγάρι παρακολουθείται από ειδική ομάδα μεταμοσχεύσεων και γίνονται όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες ώστε, εφόσον βρεθεί συμβατό μόσχευμα, να προχωρήσει η διαδικασία άμεσα.

Οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η συλλογή και κατανάλωση άγριων μανιταριών ενέχει σοβαρούς κινδύνους, καθώς πολλά είδη είναι οπτικά παρόμοια με βρώσιμα, αλλά εξαιρετικά τοξικά.

