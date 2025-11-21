Περιστέρι: Ο πατέρας της 13χρονης ζητά δικαίωση για τον ξυλοδαρμό της

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση ξυλοδαρμού 13χρονης στο Περιστέρι, καθώς ο πατέρας της καταγγέλλει ότι η κόρη του δέχθηκε επίθεση από συνομήλικες και ζητά την άμεση παρέμβαση των αρχών, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Μιλώντας στον Alpha, ο πατέρας περιέγραψε ότι τα κορίτσια είχαν κλείσει «ραντεβού» με την 13χρονη, προκειμένου να της παραδώσουν μία φόρμα που εκείνη είχε ζητήσει. «Την τράβηξαν στην άκρη και τότε εμφανίστηκε και τρίτο κορίτσι», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κόρη του επέστρεψε στο σπίτι αναστατωμένη.

Αρχικά, σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα της 13χρονης δυσκολεύτηκε να πιστέψει το συμβάν λόγω της ηλικίας των παιδιών, όμως όταν το κορίτσι μίλησε σε φίλη της, η πληροφορία μεταφέρθηκε στη μητέρα της ανήλικης και τελικά η οικογένεια ενημερώθηκε.

Παρότι η 13χρονη δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο πατέρας αναφέρει ότι «ούτε η αστυνομία έδωσε βάση» και πως δεν διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση. «Κάναμε μήνυση κατ’ αγνώστου την επόμενη μέρα. Δεν έχει συλληφθεί κανείς. Ό,τι στοιχεία υπάρχουν τα βρήκαμε μόνοι μας. Το παλεύουμε», τόνισε.

Αναφερόμενος στη στάση των γονιών των κοριτσιών που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, υποστήριξε ότι επικοινώνησαν με την οικογένεια αλλά περισσότερο για να μην υπάρξουν επιπτώσεις στα παιδιά τους. «Δεν θεωρώ ότι βλέπουν το λάθος. Αν το έβλεπαν, θα ζητούσαν συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η οικογένεια της 13χρονης ζητά δικαίωση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης.

