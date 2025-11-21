# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Πειραιάς: 13χρονη μαθήτρια πέθανε από πνιγμό την ώρα του φαγητού στο 2ο Ειδικό Δημοτικό

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όπου μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της μετά από πνιγμό με τροφή.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00, όταν –σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες– η μαθήτρια παρουσίασε αιφνίδια απόφραξη αεραγωγού την ώρα που έτρωγε. Άμεσα κλήθηκε βοήθεια και έγινε προσπάθεια παροχής πρώτων βοηθειών.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του συμβάντος, έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου, προκειμένου να καταθέσουν για όσα συνέβησαν.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση και πλήρης καταγραφή των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

