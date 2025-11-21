Ξήλωσαν μεγάλο κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας στη Σαντορίνη – Συνελήφθη 48χρονος, δικογραφία για ακόμη 68 άτομα

Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος τηλεοπτικής πειρατείας στη Σαντορίνη, το οποίο φέρεται να παρείχε παράνομη πρόσβαση σε συνδρομητικό περιεχόμενο σε δεκάδες χρήστες.

Ειδικό κλιμάκιο της υπηρεσίας μετέβη στο νησί και πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους σε δύο διαφορετικά σημεία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν συλλήψεις και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ψηφιακά μέσα, χρηματικά ποσά, καθώς και λίστα με εκτενές πελατολόγιο.

Ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται ένας 48χρονος, ο οποίος είχε –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– απευθείας πρόσβαση σε πλατφόρμα διαχείρισης παράνομων συνδρομών. Από εκεί φέρεται να παρείχε παράνομη αναμετάδοση τηλεοπτικού περιεχομένου σε δεκάδες τελικούς χρήστες, με οικονομικό όφελος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί συνδρομητικών υπηρεσιών και πνευματικής ιδιοκτησίας, κατ’ εξακολούθηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμη 68 άτομα, τα οποία φέρονται να ήταν τελικοί χρήστες του κυκλώματος.

Οι έρευνες της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνεχίζονται για τη συνολική χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων και του οικονομικού αποτυπώματος της υπόθεσης.

