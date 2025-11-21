Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε δημοτικό σχολείο στο Λουτράκι, όταν δασκάλα της Α’ Δημοτικού προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος 6χρονου μαθητή, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος την άγγιξε στο στήθος. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε αρχικά στον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος φέρεται να εξήγησε ότι πρόκειται για παιδί πολύ μικρής ηλικίας και πως απαιτείται παιδαγωγικός χειρισμός.

Δύο ημέρες αργότερα, η δασκάλα απευθύνθηκε και στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, επιμένοντας ότι δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση. Η στάση της προκάλεσε έκπληξη στο σχολείο, με συναδέλφους της να αναφέρουν ότι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, εξηγώντας πως ένα παιδί αυτής της ηλικίας δεν μπορεί να έχει συνειδητή πρόθεση τέτοιας πράξης.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συναισθηματική αντίδραση στη μητέρα του παιδιού, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, εμφανίστηκε σοκαρισμένη και εξέφρασε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το περιστατικό, ενώ η σχολική κοινότητα αναμένει τις επίσημες διευκρινίσεις για την εξέλιξη της υπόθεσης.

