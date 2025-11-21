Απρόσμενη τροπή πήρε ένα περιστατικό σε δημοτικό σχολείο στο Λουτράκι, μετά την καταγγελία δασκάλας της Α’ Δημοτικού ότι δέχθηκε «θώπευση» από μαθητή μόλις έξι ετών μέσα στην τάξη. Το γεγονός έχει προκαλέσει έκπληξη και έντονες αντιδράσεις στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα.

Τι υποστήριξε η δασκάλα

Σύμφωνα με την καταγγελία της, το περιστατικό συνέβη την ώρα του μαθήματος. Ο 6χρονος πλησίασε το θρανίο της για να της δείξει μια ζωγραφιά, άγγιξε το χέρι της και εκείνη θεώρησε το άγγιγμα ακατάλληλο. Η εκπαιδευτικός απευθύνθηκε αρχικά στον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος προσπάθησε να διαχειριστεί το θέμα με ψυχραιμία, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του παιδιού.

Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα η δασκάλα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου και υπέβαλε επίσημη καταγγελία σε βάρος του μαθητή.

Οι αντιδράσεις των γονιών και η παρέμβαση των αρχών

Η αστυνομία ενημέρωσε άμεσα τους γονείς του 6χρονου, οι οποίοι από την πλευρά τους απευθύνθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας, ζητώντας πλήρη διερεύνηση τόσο των ισχυρισμών της δασκάλας όσο και του τρόπου που διαχειρίστηκε την κατάσταση το σχολείο.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημήτρης Ντρίμερης, επιβεβαίωσε ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη, ενώ αποφασίστηκε η προσωρινή απομάκρυνση της δασκάλας από το σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η εκπαιδευτικός έχει ήδη τοποθετηθεί προσωρινά σε άλλα δύο δημοτικά της περιοχής.

Υπό διερεύνηση το περιστατικό

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να τονίζουν ότι όλα τα στοιχεία θα εξεταστούν με μεγάλη προσοχή, λόγω της πολύ μικρής ηλικίας του παιδιού, αλλά και της ανάγκης προστασίας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα όρια, την αντίληψη και τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων στο σχολικό περιβάλλον, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ΕΔΕ για να ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα.

