Νέες εικόνες από το περιστατικό που κατέληξε στη δολοφονία του 58χρονου στον Νέο Κόσμο έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Το βίντεο που μετέδωσε το MEGA καταγράφει τη στιγμή που ο 58χρονος, μέσα από το λευκό αυτοκίνητό του, πλησιάζει τον 29χρονο έξω από γυμναστήριο της περιοχής. Ο νεαρός, φορώντας κράνος και όντας έτοιμος να ανέβει στη μηχανή του, φαίνεται να αιφνιδιάζεται όταν ο 58χρονος επιχειρεί να τον ψεκάσει με σπρέι πιπεριού από το παράθυρο του οχήματος. Ο 29χρονος αντιδρά ενστικτωδώς, τινάζεται προς τα πίσω και στη συνέχεια χτυπά το παρμπρίζ του αυτοκινήτου, ενώ ο οδηγός αναχωρεί άμεσα.

Ο 29χρονος επιβιβάζεται στη μηχανή του και ξεκινά την καταδίωξη που οδήγησε τελικά στη φονική συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα κατάφερε να καταφέρει 15 χτυπήματα, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 58χρονο.

Βαρύ παρελθόν επιθετικότητας

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα της αστυνομίας, δεν είναι η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος εμφανίζει βίαιη συμπεριφορά. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι ο 29χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές και άλλες φορές:

«Τουλάχιστον τρεις φορές έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για επεισόδια. Σε ένα από αυτά είχε εμπλακεί με δημοτικούς αστυνομικούς».

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και απολογείται σήμερα, Παρασκευή, με το ενδιαφέρον στρεφόμενο στο τι θα υποστηρίξει για τα γεγονότα που οδήγησαν στη μοιραία επίθεση.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονη κοινωνική αναστάτωση, καθώς το νέο βίντεο φωτίζει πλευρές που μέχρι τώρα ήταν άγνωστες, ενώ οι αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό.

