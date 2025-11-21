Δύο υποθέσεις υπερβολικής ταχύτητας που αφορούν γνωστά πρόσωπα απασχολούν τις τελευταίες ώρες τις αρχές, με την Τροχαία να στέλνει σαφές μήνυμα ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».

Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα

Η γνωστή ηθοποιός συνελήφθη σε μπλόκο στη Βουλιαγμένη να οδηγεί με 97 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το όριο είναι 50. Κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι τόσο το δίπλωμα όσο και οι πινακίδες του οχήματός της είχαν ήδη αφαιρεθεί από προηγούμενη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επιπλέον, η Ματσούκα βρέθηκε θετική σε έλεγχο αλκοόλ με ένδειξη 0,38 mg/l.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, εξήγησε ότι η σύλληψη ήταν μονόδρομος, καθώς προβλέπεται αυτόφωρη διαδικασία σε περιπτώσεις όπου κάποιος οδηγεί ενώ του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα από παλαιότερη παράβαση. «Αρκετοί θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν κανονικά να οδηγούν. Ο νόμος όμως είναι σαφής», τόνισε.

Η δίκη της έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου.

«Έξυπνες» κάμερες έπιασαν τον Στέφανο Τσιτσιπά με 210 χλμ./ώρα

Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας έρχεται στο φως, αυτή τη φορά από την Αττική Οδό. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταγράφηκε από τις ψηφιακές κάμερες να κινείται με 210 χλμ./ώρα, ταχύτητα πολλαπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου.

Ο Έλληνας τενίστας έλαβε ψηφιακό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο. Ο δικηγόρος του πάντως υποστηρίζει ότι δεν οδηγούσε ο ίδιος αλλά άλλο πρόσωπο, θέση που αναμένεται να εξεταστεί από τις αρχές.

Αυστηροποίηση των ελέγχων

Τα δύο περιστατικά έρχονται σε μια περίοδο όπου η Τροχαία ενισχύει τους ελέγχους, τόσο με φυσική παρουσία όσο και με τις νέες «έξυπνες» ψηφιακές υποδομές. Στόχος, όπως αναφέρουν πηγές, είναι η μείωση των σοβαρών τροχαίων, με έμφαση στην υπερβολική ταχύτητα και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τις δύο πιο συχνές αιτίες δυστυχημάτων στη χώρα.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι κυρώσεις για τέτοιες παραβάσεις είναι αυστηρές και εφαρμόζονται ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τη δημόσια εικόνα του οδηγού.

