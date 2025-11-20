Κεφαλονιά: Τραγική κατάληξη στις έρευνες – Νεκρός εντοπίστηκε στη θάλασσα ο 26χρονος Στέφανος

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 26χρονου Στέφανου στην Κεφαλονιά, καθώς οι Αρχές τον εντόπισαν νεκρό στη θάλασσα, έπειτα από ολονύχτιες έρευνες.

Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί από την Τρίτη, με την οικογένειά του να δηλώνει την εξαφάνιση και τις δυνάμεις του Λιμενικού, της Αστυνομίας και εθελοντές να ξεκινούν εκτεταμένες έρευνες από χθες, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο σημείο όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά. Άμεσα κινητοποιήθηκε σκάφος του Λιμενικού που προχώρησε στην ανάσυρσή του.

Τα αίτια του θανάτου του 26χρονου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από την τραγική εξέλιξη, καθώς ο Στέφανος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί. Οι έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του συνεχίζονται.

