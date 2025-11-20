Τραγικό τέλος είχε η μάχη που έδινε ο 22χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν εδώ και ημέρες σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», μετά την προσπάθειά του να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ στο πλαίσιο διαδικτυακής πρόκλησης.

Οι γιατροί προσπάθησαν, αλλά δεν υπήρχε περιθώριο

Παρά την τιτάνια προσπάθεια των γιατρών να επαναφέρουν τον νεαρό, οι βλάβες που είχαν προκληθεί σε ζωτικά όργανα ήταν τόσο σοβαρές που η έκβαση ήταν αναπόφευκτη.

Η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε τη δυσκολία της ιατρικής ομάδας:

«Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαν φράξει οι αεραγωγοί, δεν γινόταν πλέον τίποτα».

Σε άλλη δήλωσή της ανέφερε:

«Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη από την αρχή. Οι γονείς είχαν ενημερωθεί, έγιναν μεγάλες προσπάθειες, δυστυχώς όμως δεν υπήρχε ελπίδα».

Ένα περιστατικό που ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις επικίνδυνες προκλήσεις

Ο 22χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο χωρίς αισθήσεις, με τους γιατρούς να παλεύουν να διασφαλίσουν τη λειτουργία των αεραγωγών και των βασικών οργάνων του. Τα τραύματα όμως ήταν ήδη μη αναστρέψιμα.

Η τραγωδία αυτή έρχεται να υπενθυμίσει για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν οι ακραίες διαδικτυακές «προκλήσεις», καθώς και την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ιδιαίτερα των νέων.

