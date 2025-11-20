Ένα ασυνήθιστο και πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε σε δημοτικό σχολείο στο Λουτράκι, όταν δασκάλα εικαστικών κατήγγειλε… 6χρονο μαθητή της για θώπευση, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Η αρχική καταγγελία

Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο μικρός την άγγιξε την ώρα που της έδειχνε μια ζωγραφιά. Αμέσως ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος της εξήγησε πως πρόκειται για παιδί μικρής ηλικίας και ότι τέτοια περιστατικά απαιτούν παιδαγωγικό χειρισμό και όχι ποινικές διαδικασίες.

Από το σχολείο στην αστυνομία

Παρά τις συστάσεις, δύο ημέρες αργότερα η δασκάλα μετέβη στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και υπέβαλε επίσημη καταγγελία εις βάρος του 6χρονου, εξέλιξη που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση.

Άμεση αντίδραση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Μιλώντας στο Mega, ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντριμέρης, ανέφερε ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτό, η δασκάλα απομακρύνθηκε προσωρινά από το συγκεκριμένο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το παιδί είναι καλά και ότι το σχολείο αντιμετώπισε άμεσα και με ψυχραιμία την κατάσταση, προστατεύοντας τον μαθητή και αποτρέποντας οποιαδήποτε περαιτέρω ψυχολογική επιβάρυνση.

Ένα περιστατικό που ανοίγει συζήτηση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση για τα όρια, την εκπαίδευση και τον ρόλο των δασκάλων σε θέματα παιδικής συμπεριφοράς, με πολλούς εκπαιδευτικούς να επισημαίνουν ότι τέτοιες αντιδράσεις δεν συνάδουν με την παιδαγωγική πρακτική.

