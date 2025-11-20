Ξεκινά σήμερα η δίκη των έξι αστυνομικών για την υπόθεση θανάτου του Βασίλη Μάγγου

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, η πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του 26χρονου Βασίλη Μάγγου, ο οποίος είχε πεθάνει έναν μήνα μετά τις σοβαρές καταγγελίες για αστυνομική κακοποίηση σε βάρος του, τον Ιούνιο του 2020.

Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Ο νεαρός είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε βίαιη μεταχείριση από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επεισοδίων στον Βόλο. Ένα μήνα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, γεγονός που οδήγησε την οικογένειά του να συνδέσει τον θάνατό του με τα τραύματα που –όπως υποστήριζε– είχε υποστεί από την αστυνομική βία.

Οι κατηγορούμενοι και οι διώξεις

Στο εδώλιο κάθονται έξι αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας:

τέσσερις από την ΟΠΚΕ,

και δύο από το Τμήμα Ασφάλειας Βόλου.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες:

κακούργημα βασανιστηρίων κατά συναυτουργία,

καθώς και τρία πλημμελήματα:

επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία,

έκθεση κατά συναυτουργία,

παράνομη κατακράτηση.

Η πορεία της δίκης

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί τον Ιούνιο του 2025, έπειτα από αίτημα της πλευράς της υπεράσπισης. Σήμερα το δικαστήριο αναμένεται να προχωρήσει κανονικά, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο, καθώς η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για την αστυνομική βία και τη λογοδοσία των αρχών.

