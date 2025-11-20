Σοκαριστικές είναι οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για τον βίαιο θάνατο 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγωμάρα στο πανελλήνιο. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, αποτυπώνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο την επίθεση του 29χρονου, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει και αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το χρονικό της φρίκης

Ο 58χρονος είχε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Σε απόσταση αναπνοής βρισκόταν ο 29χρονος οδηγός μηχανής, ο οποίος –σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά– εξερράγη, πλησίασε το παράθυρο του αυτοκινήτου και άρχισε να χτυπά το θύμα με απανωτές γροθιές στο κεφάλι.

Το βίντεο αποκαλύπτει την αγριότητα των χτυπημάτων, τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο 58χρονος, σε κατάσταση σοκ και ανήμπορος να αντιδράσει, κατέληξε λίγο αργότερα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι υπέστη ανακοπή, ωστόσο στο σώμα του εντοπίστηκαν κακώσεις στον αυχένα και στο πρόσωπο.

«Ήταν σε αμόκ» – Οι μαρτυρίες

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο δράστης βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ, με όλο το περιστατικό να εξελίσσεται σε περίπου 40 δευτερόλεπτα. Η ανεξέλεγκτη οργή και η σφοδρότητα των χτυπημάτων έχουν σοκάρει τόσο τους αστυνομικούς όσο και την τοπική κοινωνία.

Ένα παρελθόν γεμάτο βίαια επεισόδια

Η έρευνα αποκάλυψε πως ο 29χρονος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Το ιστορικό του περιλαμβάνει επανειλημμένες επιθέσεις και συμπλοκές:

Το 2022, είχε συλληφθεί στο κέντρο της Αθήνας, αφού γρονθοκόπησε δύο δημοτικούς υπαλλήλους, συνοδεύοντας την επίθεση με απειλές και ύβρεις.

Το 2023, εργαζόμενος σε μεταφορική στην οδό Πειραιώς, είχε έρθει στα χέρια με δύο άτομα έπειτα από διαφωνία για πληρωμή, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε απειλή με όπλο.

Πριν από έναν μήνα, στον ίδιο δρόμο όπου συνέβη η θανατηφόρα επίθεση, είχε εμπλακεί σε καβγά με πέντε άτομα και συνελήφθη ξανά.

Οι πληροφορίες αυτές ενισχύουν την εικόνα ενός ανθρώπου με επαναλαμβανόμενη βίαιη συμπεριφορά, κάτι που πλέον εξετάζεται και ως στοιχείο για τη δικογραφία.

Το επόμενο βήμα της έρευνας

Ο 29χρονος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Η υπόθεση αποτελεί πλέον μία από τις πιο σκληρές και συγκλονιστικές υποθέσεις βιαιότητας που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, με το βίντεο της επίθεσης να λειτουργεί ως αδιάψευστος μάρτυρας.

