Ψηφιακές κλήσεις και έξυπνες κάμερες: Πώς αλλάζει το παιχνίδι για τους οδηγούς στην Ελλάδα

Η εποχή που μια κλήση από κάμερα μπορούσε να σε βρει… χρόνια μετά την παράβαση, τελειώνει οριστικά. Η ηλεκτρονική επιτήρηση στους ελληνικούς δρόμους μπαίνει σε φάση πλήρους ψηφιοποίησης, με τις κλήσεις να φτάνουν πλέον στους οδηγούς μέσα από το gov.gr και τα νέα συστήματα παρακολούθησης να «βλέπουν» πολύ περισσότερα από την ταχύτητα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο συνέδριο newsauto talks, μόνο από την Αττική Οδό αποστέλλονται πλέον πάνω από 100 κλήσεις την ημέρα μέσω της ψηφιακής θυρίδας. Μέχρι πρόσφατα, η διαδικασία κοινοποίησης μιας κλήσης μπορούσε να φτάσει –σε ακραίες περιπτώσεις– ακόμη και τα έξι χρόνια, αποκόπτοντας πλήρως τη σύνδεση μεταξύ παράβασης και ποινής.



Από το χαρτί στην οθόνη – Οι κλήσεις στο gov.gr

Η αποστολή των προστίμων περνάει οριστικά στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι οδηγοί ενημερώνονται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της προσωπικής τους θυρίδας στο gov.gr, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν συστημένες επιστολές ή να αναρωτιούνται αν «κάπου υπάρχει κλήση που δεν έχει φτάσει ακόμη».

Η νέα διαδικασία μειώνει δραστικά τον χρόνο ανάμεσα στην καταγραφή της παράβασης και την ενημέρωση του οδηγού, κάτι που σύμφωνα με το υπουργείο στοχεύει τόσο στη δικαιότερη επιβολή κυρώσεων όσο και στην άμεση συνειδητοποίηση της παράβασης – άρα και στην αλλαγή συμπεριφοράς.



Κάμερες στις λεωφορειολωρίδες και «μάτι» στην παράνομη στάθμευση

Η ψηφιοποίηση δεν μένει μόνο στην αποστολή των κλήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα νέο σύστημα επιτήρησης που βασίζεται σε κάμερες υψηλής τεχνολογίας, με στόχο τις πιο συχνές και επικίνδυνες παραβάσεις μέσα στις πόλεις.

Περίπου 600 κάμερες προβλέπεται να τοποθετηθούν στο πίσω μέρος λεωφορείων, αναλαμβάνοντας ρόλο «κινούμενων ελεγκτών». Το λογισμικό θα αναγνωρίζει οχήματα που κινούνται ή σταθμεύουν παράνομα σε λεωφορειολωρίδες, καταγράφοντας αυτόματα τις παραβάσεις. Παράλληλα, εξετάζεται διαφοροποίηση και ανά επαγγελματία οδηγό, ώστε να υπάρχει στοχευμένος έλεγχος σε οχήματα που βρίσκονται διαρκώς στον δρόμο.



2.000+ κάμερες τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 2026

Σε ευρύτερο επίπεδο, έχει ήδη ξεκινήσει η εγκατάσταση καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε επιλεγμένα σημεία της χώρας. Οι πρώτες 8–10 τοποθεσίες έχουν τεθεί σε λειτουργία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερες από 2.000 κάμερες έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα νέα συστήματα δεν περιορίζονται στην ταχύτητα. Μπορούν να εντοπίζουν αυτόματα:

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

παραβίαση κόκκινου σηματοδότη

υπέρβαση ορίου ταχύτητας

παράνομη είσοδο σε λεωφορειολωρίδα

μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους

Στην πράξη, η παράβαση δεν χρειάζεται πια να «δεί» ένας τροχονόμος. Η καταγραφή γίνεται ηλεκτρονικά, συνεχώς και με δυνατότητα τεκμηρίωσης μέσω εικόνας.



Νέος ΚΟΚ, αυστηρότερες ποινές και λιγότερος χώρος για… αμέλεια

Η τεχνολογική αυτή αναβάθμιση συνδέεται άμεσα με τη μεταρρύθμιση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που προγραμματίζεται να εφαρμοστεί από το φθινόπωρο του 2025. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει:

ενισχυμένες κυρώσεις για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις

ψηφιακή έκδοση και διαχείριση προστίμων

πιο συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους

Για τους οδηγούς, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και «αθόρυβες» παραβάσεις – όπως η χρήση κινητού ή η σύντομη στάση σε λεωφορειολωρίδα – δύσκολα θα περνούν πια απαρατήρητες. Η πιθανότητα να φτάσει κλήση στο gov.gr μετά από παραβίαση αυξάνεται σημαντικά.



Οδηγοί υπό συνεχή επιτήρηση – Τι αλλάζει στην καθημερινότητα

Η βασική αλλαγή είναι ψυχολογική αλλά και πρακτική: ο χρόνος της «αβεβαιότητας» εξαφανίζεται. Εκεί που παλιότερα ένας οδηγός μπορούσε για μήνες ή και χρόνια να μην γνωρίζει αν έχει καταγραφεί κάποια παράβαση, τώρα η ενημέρωση θα είναι σαφώς ταχύτερη.

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών ελέγχων ανεβάζει και τον βαθμό επιτήρησης στους ελληνικούς δρόμους. Η οδική ασφάλεια παύει να είναι μόνο θέμα… τύχης στο αν υπάρχει τροχονόμος στη γωνία, και γίνεται περισσότερο υπόθεση συνεχούς τεκμηρίωσης.

Για όσους τηρούν τον ΚΟΚ, η αλλαγή μπορεί να αποδειχθεί θετική, με δυνητική μείωση των τροχαίων. Για όσους θεωρούσαν ότι «μία φορά δεν πειράζει», η νέα ψηφιακή πραγματικότητα θα είναι σαφώς πιο αυστηρή.



Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που περνάει σταδιακά στους οδηγούς είναι ξεκάθαρο:

οι παραβάσεις δεν “ξεχνιούνται” πια – καταγράφονται, διασταυρώνονται και φτάνουν γρήγορα στην οθόνη σου.

