Σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι σωφρονιστικός υπάλληλος στις φυλακές Κορυδαλλού έβγαλε εκτός του καταστήματος κράτησης έναν κρατούμενο, προκειμένου – όπως αναφέρεται – να του επιδιορθώσει το αυτοκίνητο. Ακόμη πιο σοβαρό θεωρείται το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος κατηγορείται για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι ο υπάλληλος δεν είχε λάβει καμία άδεια ούτε ενημέρωσε κάποιον από τους προϊσταμένους του για τη μετακίνηση του κρατουμένου.

«Τον έβγαλε χωρίς άδεια, χωρίς ενημέρωση κανενός»

Όπως είπε ο Λαμπρόπουλος:

«Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε χωρίς οποιαδήποτε άδεια, χωρίς ενημέρωση οποιουδήποτε, τον συγκεκριμένο κρατούμενο που έχει κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων στη νότια Ελλάδα.»

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι δεν φαίνεται να υπήρχε καμία υπηρεσιακή γνώση για την κίνηση αυτή, ενώ ο κρατούμενος μεταφέρθηκε εκτός φυλακής, αποκλειστικά για να βοηθήσει τον υπάλληλο με το όχημά του.

Επιδιόρθωση αυτοκινήτου… εκτός φυλακής

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κρατούμενος – που φαίνεται να έχει γνώση μηχανικών εργασιών – βγήκε από την πύλη του Κορυδαλλού και επιδιόρθωσε το αυτοκίνητο του υπαλλήλου.

Το Mega δημοσίευσε και φωτογραφίες που αποτυπώνουν τον κρατούμενο σκυμμένο πάνω από τη μηχανή του οχήματος, εικόνες που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και τη λειτουργία της φυλακής.

Έρευνα αναμένεται να διατάξει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κόλπους της σωφρονιστικής κοινότητας, καθώς εκτός από την κατάφωρη παραβίαση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, το περιστατικό αφορά έναν κρατούμενο με εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναμένεται να ζητήσει άμεση πειθαρχική και ποινική διερεύνηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείονται διοικητικές συνέπειες για τον υπάλληλο.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που εκθέτει σοβαρά τη λειτουργία του μεγαλύτερου σωφρονιστικού καταστήματος της χώρας και ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια, τον έλεγχο και την εποπτεία των φυλακών.

