Η Βρισηίδα Ανδριώτου μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που έζησε στο πλευρό του Σπύρου Μαρτίκα, περιγράφοντας σοκαριστικές λεπτομέρειες για συμβάντα που – όπως λέει – δεν θα ξεχάσει ποτέ. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι τον είχε δει «μέσα στα αίματα» και ότι βρέθηκε μπροστά σε ποσά χρημάτων που την άφησαν άφωνη.

«Τον βλέπω με δύο κουτιά χάπια στα χέρια και ουρλιάζω»

Η Ανδριώτου περιέγραψε ότι σε μια από τις πιο τρομακτικές στιγμές της ζωής της είδε τον Σπύρο Μαρτίκα να κρατά δύο κουτιά χαπιών. Όπως είπε, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της και άρχισε να ουρλιάζει, πιστεύοντας ότι μπορεί να θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο.

«Ήταν εικόνα που με πάγωσε. Ούρλιαζα από τον φόβο μου. Αυτές οι στιγμές δεν ξεχνιούνται», τόνισε.

«Ήταν μέσα στα αίματα από τα χτυπήματα από τα όπλα»

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, αποκάλυψε ότι τον είχε δει «μέσα στα αίματα», μιλώντας για χτυπήματα που – όπως είπε η ίδια – προέρχονταν από όπλα.

Η περιγραφή της ήταν χαρακτηριστική:

«Ο Σπύρος ήταν μέσα στα αίματα, από χτυπήματα από τα όπλα. Δεν είναι εύκολο να δεις έναν άνθρωπο σου σε τέτοια κατάσταση. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω».

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τεράστιο όγκο χρήματος»

Η Βρισηίδα αναφέρθηκε και σε ένα ακόμη περιστατικό που την είχε σοκάρει: την ύπαρξη – όπως είπε – ενός «τεράστιου όγκου χρημάτων», τον οποίο είδε μπροστά της.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που είδα. Ήταν τεράστιος όγκος χρημάτων. Εκείνη η στιγμή έχει χαραχτεί στο μυαλό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η σχέση τους και το κλίμα που είχαν δημιουργήσει τα γεγονότα

Οι δηλώσεις της Βρισηίδας επανέφεραν στο προσκήνιο τη σχέση της με τον Σπύρο Μαρτίκα και τις εντάσεις που είχαν βιώσει στο παρελθόν. Εξήγησε ότι τα γεγονότα αυτά δημιούργησαν έντονα φορτισμένο κλίμα ανάμεσά τους και – όπως η ίδια είπε – έχουν αφήσει σημάδια που δύσκολα σβήνουν.

