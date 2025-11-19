Ιωάννινα: Επιτυχείς επιχειρήσεις διάσωσης πέντε κτηνοτρόφων σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Ήπειρο, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται στους νομούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων. Το μεσημέρι της Τετάρτης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης κτηνοτρόφων σε Ζαγόρι και Τζουμέρκα.

Διάσωση τριών κτηνοτρόφων στο Καβαλάρι Ζαγορίου

Η πρώτη επιχείρηση αφορούσε τρεις κτηνοτρόφους που είχαν εγκλωβιστεί στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου.

Ο χείμαρρος στην περιοχή είχε «φουσκώσει» λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, καθιστώντας αδύνατη την απομάκρυνσή τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων και την 5η ΕΜΑΚ, οι οποίες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους και να τους μεταφέρουν με ασφάλεια σε ασφαλές σημείο.

Επιχείρηση διάσωσης και στους Μελισσουργούς Τζουμέρκων

Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε προηγηθεί ακόμη μία επιχείρηση για τη διάσωση δύο κτηνοτρόφων στους Μελισσουργούς του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Οι άντρες είχαν επίσης αποκλειστεί λόγω των επικίνδυνων υδάτων και της επιδείνωσης του καιρού.

Και αυτή η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Οι αρχές σε επιφυλακή

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν αυξημένους κινδύνους σε ορεινές περιοχές και σε περιοχές με χειμάρρους, ενώ η Πυροσβεστική παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για τυχόν νέα περιστατικά.

