Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 56χρονος αρχηγός κυκλώματος διακίνησης μεταναστών

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται από τις 18 Νοεμβρίου ο 56χρονος αλλοδαπός που για χρόνια καταζητούνταν ως αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών. Η σύλληψη έγινε το απόγευμα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, έπειτα από εντατική και πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση που προέβλεπε κάθειρξη 15 ετών και χρηματική ποινή 70.000 ευρώ, για συστηματική διευκόλυνση εξόδου πολιτών τρίτων χωρών από την Ελλάδα, με τη συμμετοχή και άλλων συνεργών, με στόχο την αποκόμιση παράνομων κερδών.

Αρχηγικός ρόλος από το 2017

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 56χρονος από το 2017 είχε κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη μεταφορά μεταναστών προς χώρες του εξωτερικού. Για να καλύπτει τη δράση του, λειτουργούσε καφετέρια ως επιχείρηση «βιτρίνα», η οποία παρουσίαζε νομιμοφανή δραστηριότητα ώστε να φαίνονται δικαιολογημένα τα κέρδη που προέρχονταν από το κύκλωμα.

Σύστημα “Hawala” για τη μεταφορά χρημάτων

Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε το άτυπο διεθνές σύστημα συναλλαγών Hawala, επιτρέποντας στην οργάνωση να πραγματοποιεί οικονομικές συναλλαγές χωρίς ίχνη, μεταξύ μεταναστών και διακινητών.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

