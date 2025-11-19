Συγκλονίζουν τα λόγια του θείου του 3χρονου Ανδρέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με γουρούνα στην Αχαΐα. Ο άνδρας, εμφανώς καταρρακωμένος, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές και περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια το τι συνέβη.

Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, κρατούσε το παιδί αγκαλιά πάνω στο τετράτροχο όχημα, όταν αυτό ανετράπη, εκσφενδονίζοντάς τους. Ο ίδιος είπε ότι έχασε τις αισθήσεις του και για αυτό δεν είχε πλήρη εικόνα των γεγονότων αμέσως μετά.

«Του είχα αδυναμία – Μου ζητούσε να παίξουμε με τη γουρούνα»

Ο θείος περιέγραψε ότι ο μικρός Ανδρέας επέμενε να βγουν έξω με τη γουρούνα, παρά το ότι εκείνος αρχικά είχε προτείνει να περπατήσουν. Υποστήριξε πως δεν του χάλασε χατίρι, καθώς του είχε μεγάλη αδυναμία.

Η γουρούνα, που ανήκει στον πατέρα του παιδιού, ήταν σταθμευμένη έξω από το σπίτι με το κλειδί πάνω. Ο άνδρας εξήγησε ότι κινήθηκε σε κατωφέρεια με ελάχιστη ταχύτητα, κρατώντας τον μικρό μπροστά του. «Όταν πέσαμε, δεν είχαμε φτάσει ούτε δέκα μέτρα από το σπίτι», είπε στις αρχές.

«Έμαθα τον θάνατο του παιδιού στο νοσοκομείο»

Ο θείος ανέφερε ότι μετά την πτώση δεν αντιλήφθηκε τι ακολούθησε, καθώς είχε λιποθυμήσει. Στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας μεταφέρθηκε από την κοπέλα του και τον γαμπρό του και αργότερα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Όπως είπε, πληροφορήθηκε τον θάνατο του παιδιού από φιλικό του πρόσωπο που έφτασε στο νοσοκομείο. Τόνισε ότι δεν είδε ποιος ανέλαβε να μεταφέρει τη γουρούνα ή ποιος πήγε το παιδί για βοήθεια, ενώ ενημερώθηκε αργότερα ότι το παιδί το μετέφεραν αρχικά ο παππούς και η γιαγιά στο Κέντρο Υγείας, μέχρι να τους συναντήσει το ασθενοφόρο. Από εκεί, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο.

Ο άνδρας κατέληξε λέγοντας πως κανείς δεν είπε από την αρχή την αλήθεια, επειδή πίστευαν ότι ο μικρός δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.

