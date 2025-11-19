Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της επίθεσης στον Νέο Κόσμο, με τον αστυνομικό αναλυτή Σταύρο Μπαλάσκα να αναφέρεται δημόσια στη σφοδρότητα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο 58χρονος οδηγός από τον 29χρονο δράστη. Όπως τόνισε, η δύναμη της επίθεσης ήταν τέτοια ώστε να προκληθούν κατάγματα στο στέρνο του θύματος.

Ο Μπαλάσκας, σχολιάζοντας στο Live News, περιέγραψε τον δράστη ως άτομο με ιστορικό συχνών συμπλοκών, αναφέροντας ότι «στη ζωή του είχε δώσει πολύ ξύλο» και ότι μεγάλωσε μέσα σε περιβάλλον εντάσεων. Αναφέρθηκε επίσης και στον πατέρα του 29χρονου, σημειώνοντας πως η απόπειρα κάλυψης από τον ίδιο ήταν ανθρώπινη αντίδραση, χωρίς όμως να αναιρεί τη βαρύτητα της πράξης.

Αμφισβητεί τον ισχυρισμό περί σπρέι πιπεριού

Ο 29χρονος υποστήριξε ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση με σπρέι πιπεριού από το θύμα, κάτι που ο Μπαλάσκας χαρακτήρισε αναληθές, υποστηρίζοντας ότι δεν εντοπίστηκε τέτοιο αντικείμενο. Με βάση την εμπειρία του, όπως είπε, κάποιος που δέχεται σπρέι πιπεριού δεν μπορεί να συνεχίσει να καταδιώκει τον άλλο.

«Δεκαπέντε μπουνιές – ανείπωτη βία»

Συνεχίζοντας, ο αστυνομικός αναλυτής περιέγραψε την αγριότητα της επίθεσης, κάνοντας λόγο για «15 μπουνιές πυγμάχου» και χαρακτηρίζοντας το χέρι του δράστη «φονικό όπλο», αναφερόμενος στα κατάγματα που εντοπίστηκαν εσωτερικά στο θύμα.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες ο 29χρονος

Ο νεαρός δράστης έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

