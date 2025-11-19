Φυλακές Λάρισας: Επίθεση κρατουμένου σε υπαλλήλους – Σφοδρή αντίδραση από την Ομοσπονδία

Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό βίας στις Φυλακές Λάρισας, όταν κρατούμενος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και τους παρασχέθηκε άμεσα ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το γεγονός προκάλεσε έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η οποία δημοσιοποίησε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για μια «επικίνδυνη πραγματικότητα» που επαναλαμβάνεται στα Καταστήματα Κράτησης.

«Η ασφάλεια των εργαζομένων δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης»

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι τα περιστατικά βίας δεν μπορούν να θεωρούνται μέρος της καθημερινότητας των σωφρονιστικών υπαλλήλων, υπογραμμίζοντας πως η προστασία του προσωπικού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το πρόσφατο συμβάν αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό «καμπανάκι», καθώς – όπως αναφέρει – η Πολιτεία δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα παρά τη συχνότητα ανάλογων περιστατικών. Οι εργαζόμενοι καλούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε ένα περιβάλλον υψηλής έντασης, χωρίς επαρκή εξοπλισμό, στελέχωση και σαφή πρωτόκολλα ασφαλείας.

Αιτήματα για άμεσες παρεμβάσεις

Η Ομοσπονδία ζητά:

- ενίσχυση προσωπικού,

- ουσιαστική εκπαίδευση,

- εφαρμόσιμα πρωτόκολλα,

- κατάλληλο εξοπλισμό,

- και συνολική αναβάθμιση των μέτρων προστασίας μέσα στα Καταστήματα Κράτησης.

Παράλληλα, εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δύο τραυματίες συναδέλφους, ευχόμενη την ταχύτερη δυνατή ανάρρωση, ενώ ξεκαθαρίζει πως η δημιουργία «κουλτούρας φόβου» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, «η ασφάλεια των εργαζομένων είναι θεμέλιο της λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

