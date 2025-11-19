Γονική άδεια συνεκπαίδευσης: Στις 11 Δεκεμβρίου οι γονείς επιστρέφουν στο σχολείο – χωρίς απώλεια μισθού

Μια σημαντική αλλαγή για χιλιάδες εργαζόμενους γονείς φέρνει η φετινή σχολική χρονιά, καθώς από τις 11 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα που συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, ενεργοποιείται επίσημα η νέα γονική άδεια συμμετοχής σε προγράμματα συνεκπαίδευσης.

Η νέα άδεια επιτρέπει στους γονείς να απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εργασία τους, χωρίς καμία απώλεια αποδοχών, προκειμένου να συμμετέχουν σε δράσεις που πραγματοποιούνται στο σχολείο των παιδιών τους. Πρόκειται για μια ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο σε ενισχυμένη συνεργασία σχολείου–οικογένειας, η οποία εδώ και χρόνια θεωρείται καθοριστική για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.



Ποιους αφορά – Πότε θα εφαρμοστεί

Η άδεια ξεκινά να ισχύει αρχικά για γονείς μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασής της και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, η οποία θα αποσαφηνίζει:

τη διαδικασία χορήγησης,

τη διάρκεια της άδειας,

και το πρωτόκολλο συμμετοχής των γονέων.



Τι είναι η συνεκπαίδευση και ποιος είναι ο στόχος της

Η νέα άδεια εντάσσεται σε μια ευρύτερη κυβερνητική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πρόληψη του bullying, την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των εφήβων.

Η συνεκπαίδευση αποτελεί μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει κοινές δράσεις γονέων–μαθητών–εκπαιδευτικών. Οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν σε:

προγράμματα ψυχικής ενδυνάμωσης εφήβων,

δράσεις πρόληψης προβληματικών συμπεριφορών,

σεμινάρια ενίσχυσης γονεϊκών δεξιοτήτων,

βιωματικές συναντήσεις για τη διαπαιδαγώγηση και την ανθεκτικότητα,

συζητήσεις για τη διαχείριση κρίσεων μέσα στην οικογένεια.

Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει διά ζώσης ή διαδικτυακά, διευκολύνοντας όλους τους γονείς ανεξάρτητα από το εργασιακό τους ωράριο.



Γιατί είναι σημαντική η παρουσία των γονέων στο σχολείο

Η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή υπήρξε διαχρονικά ζητούμενο, χωρίς όμως να συνοδεύεται από θεσμική υποστήριξη. Με το νέο πλαίσιο:

οι γονείς δεν χρειάζεται να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών για δράσεις στο σχολείο,

ενισχύεται ο δεσμός σχολείου–οικογένειας,

καλλιεργείται κουλτούρα επικοινωνίας και πρόληψης,

βελτιώνεται το αίσθημα ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον.

Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι η ενεργή γονεϊκή συμμετοχή μειώνει τα περιστατικά σχολικής βίας, αυξάνει τη σχολική επίδοση και ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών.



Τι περιλαμβάνει η υποχρεωτική συνεκπαίδευση

Οι δράσεις στις οποίες θα πρέπει να συμμετέχουν οι γονείς περιλαμβάνουν:

κοινές ενημερωτικές συναντήσεις,

θεματικά σεμινάρια με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και παιδαγωγούς,

βιωματικά εργαστήρια για όρια, επικοινωνία, συμπεριφορά και πρόληψη συγκρούσεων.

Η συνεκπαίδευση δεν περιορίζεται στη θεωρία, αλλά στοχεύει στη διαμόρφωση κοινών στάσεων και αξιών, ώστε σχολείο και οικογένεια να συνεργάζονται αποτελεσματικά στην καθημερινή ζωή των παιδιών.



Ένα νέο πλαίσιο με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

Η καθιέρωση της νέας άδειας συνεκπαίδευσης σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον. Με την ενεργό εμπλοκή γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα πρόληψης και στήριξης, που επιδιώκει όχι μόνο τη μείωση περιστατικών βίας, αλλά και τη συνολική βελτίωση της σχολικής ζωής.

