Σοκ προκαλεί το υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα και αποτυπώνει τη στιγμή της θανατηφόρας επίθεσης στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 29χρονος χτύπησε μέχρι θανάτου έναν 58χρονο οδηγό, μετά από καταδίωξη μέσα στους δρόμους της περιοχής.

Στο βίντεο, που παρουσιάστηκε από την εκπομπή Live News, φαίνεται αρχικά το αυτοκίνητο του θύματος να χάνει τον έλεγχο και να ακινητοποιείται αφού προσκρούει σε σταθμευμένα οχήματα. Λίγα μέτρα πίσω του βρίσκονται δύο μηχανές, με τον 29χρονο και έναν φίλο του που προηγουμένως τον καταδίωκαν.

Ο 29χρονος κατηγορούμενος, σύμφωνα με την ανάλυση του οπτικού υλικού, κατεβαίνει από τη μηχανή του και κατευθύνεται προς τον οδηγό. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα επιτίθεται με σφοδρότητα, καταφέρνοντας επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι του 58χρονου, ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να αμυνθεί ή να απομακρυνθεί.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία του υλικού, όλα έγιναν σε περίπου 11 δευτερόλεπτα, κατά τα οποία ο δράστης χτυπά το θύμα 15 φορές, αφήνοντάς τον ακινητοποιημένο μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο οδηγός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Στο πλάνο εμφανίζεται ένας αυτόπτης μάρτυρας που διαμαρτύρεται στον 29χρονο αμέσως μετά την επίθεση. Ο δράστης αποχωρεί χωρίς να κοιτάξει πίσω, ενώ ο φίλος του εγκαταλείπει το σημείο λίγα λεπτά αργότερα. Περαστικοί τρέχουν στο όχημα του θύματος επιχειρώντας να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή και έντονο δημόσιο διάλογο, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, περιλαμβανομένου του βίντεο που έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη θανατηφόρα επίθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη διερεύνηση των κινήτρων και των συνθηκών της καταδίωξης που προηγήθηκε.

Προειδοποίηση: Το δημοσιοποιημένο βίντεο περιέχει σκηνές βίας που ορισμένοι θεατές ενδέχεται να βρουν ιδιαίτερα σκληρές.

