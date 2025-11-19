# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κόρινθος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στον Ισθμό – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια θανάτου

Ένα θρίλερ εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ισθμό της Κορίνθου, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα να επιπλέει στα νερά του καναλιού. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών, με άνδρες του Λιμενικού να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, τα στελέχη του Λιμενικού που έφτασαν πρώτοι εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει και προχώρησαν στην ανάσυρσή του. Στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε στη στεριά, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση του άνδρα και τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

