Τα συναρμόδια υπουργεία ενεργοποιούν τρεις νέες ψηφιακές εφαρμογές με στόχο να περιοριστεί δραστικά η πρόσβαση ανηλίκων σε καπνό και αλκοόλ. Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε σήμερα, φιλοδοξεί να κλείσει τα «παράθυρα» που μέχρι τώρα επέτρεπαν σε ανηλίκους να αποκτούν προϊόντα υψηλού κινδύνου, είτε μέσω φυσικών καταστημάτων είτε μέσω διαδικτυακών παραγγελιών.

1. Ψηφιακή επιβεβαίωση ηλικίας στα ταμεία

Η πρώτη εφαρμογή αφορά την υποχρεωτική επιβεβαίωση ηλικίας σε όλα τα σημεία πώλησης καπνού και αλκοόλ. Οι ταμειακές μηχανές θα «μπλοκάρουν» την ολοκλήρωση συναλλαγής εάν δεν προηγηθεί σκανάρισμα ταυτότητας ή ψηφιακής κάρτας ηλικιακής επαλήθευσης.

Η διαδικασία απαιτεί λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα και –σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης– μειώνει τον κίνδυνο παράκαμψης των ελέγχων σχεδόν στο μηδέν.

2. Φίλτρο ηλικίας στις online αγορές

Το δεύτερο ψηφιακό «όπλο» αφορά τις ηλεκτρονικές παραγγελίες. Κάθε e–shop που διαθέτει καπνικά ή αλκοολούχα προϊόντα ενσωματώνει πλέον υποχρεωτικό σύστημα διασταύρωσης με την κρατική πλατφόρμα.

Καμία παραγγελία δεν ολοκληρώνεται χωρίς ταυτοποίηση του χρήστη μέσω gov.gr και αυτόματη επιβεβαίωση ότι είναι άνω των 18 ετών. Παράλληλα, οι εταιρείες ταχυμεταφορών θα λαμβάνουν ειδοποίηση ώστε να ελέγχουν εκ νέου την ηλικία κατά την παράδοση.

3. Εφαρμογή παρακολούθησης συμμόρφωσης για τις αρχές

Το τρίτο εργαλείο λειτουργεί αποκλειστικά για τις ελεγκτικές αρχές. Ένα ενιαίο dashboard συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για:

αποπειραθείσες συναλλαγές από ανήλικους,

παραγγελίες που απορρίφθηκαν,

επιχειρήσεις που καταγράφουν συχνές υπερβάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο οι έλεγχοι γίνονται στοχευμένοι και οι παραβάτες εντοπίζονται άμεσα, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων.

Στόχος: Μείωση της πρώιμης χρήσης

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η πρώιμη επαφή με καπνό και αλκοόλ αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες κινδύνου για εξάρτηση στην ενήλικη ζωή. Οι νέες εφαρμογές, που αξιοποιούν τεχνολογίες ταυτοποίησης και ανάλυσης δεδομένων, έρχονται να ενισχύσουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και να προσφέρουν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τους ανήλικους.

Οι τρεις ψηφιακές λύσεις θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή το επόμενο τρίμηνο, με τους εμπλεκόμενους φορείς να δηλώνουν ότι πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για την προστασία των παιδιών από καπνό και αλκοόλ.

