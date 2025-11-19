# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες – Η οδηγός απεγκλωβίστηκε την τελευταία στιγμή

Σοκαριστική εικόνα από τη Θεσσαλονίκη. Όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ η οδηγός του κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Η γυναίκα ανέφερε πως το Ι.Χ. άρχησε να βγάζει καπνούς ενώ βρισκόταν στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 04:30, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. 

Στο σημείο έφτασαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Παρά την ταχεία επέμβαση, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

