Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ της Τρίτης την Ήπειρο, με έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που δημιούργησαν σκηνές ανησυχίας σε πολλές περιοχές.

Εγκλωβισμός δύο ατόμων στην Κόνιτσα

Στην περιοχή της Κόνιτσας, η δυνατή βροχή οδήγησε σε συσσώρευση φερτών υλικών σε δρόμο, ακινητοποιώντας ένα αγροτικό όχημα όπου επέβαιναν δύο άτομα. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι επιβαίνοντες κατάφεραν να απομακρυνθούν με αυτοσχέδια μέσα και είναι καλά στην υγεία τους.

Μηχάνημα έργου του Δήμου Κόνιτσας έσπευσε στο σημείο και εργάζεται για τον καθαρισμό και τη διάνοιξη του δρόμου, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία. Η βροχή στην περιοχή παραμένει συνεχόμενη, κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρή.

Κεραυνός χτύπησε πολυκατοικία στα Ιωάννινα – Άνοιξε τρύπα στη σκεπή

Σκηνές πανικού σημειώθηκαν αργά το βράδυ στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων, όταν κεραυνός έπεσε σε τριώροφη οικοδομή στην οδό Σαράφη. Η στέγη από κεραμίδια υπέστη σοβαρές ζημιές: πολλά κεραμίδια έσπασαν και εκτοξεύθηκαν σε διάφορα σημεία, ενώ η πρόσκρουση του κεραυνού δημιούργησε μεγάλη τρύπα στη σκεπή.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική και Αστυνομία. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η τσιμεντένια πλάκα κάτω από τη στέγη δεν υπέστη ρωγμές και ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Κατάρρευση πλατάνου στην Ηγουμενίτσα από τους ισχυρούς ανέμους

Στην παραλιακή της Ηγουμενίτσας, ένας μεγάλος πλάτανος δεν άντεξε την πίεση του δυνατού ανέμου και κατέρρευσε, πέφτοντας πάνω σε κλειστό κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με το thespro.gr, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς στο σημείο δεν βρίσκονταν πεζοί και το δέντρο δεν έπεσε προς την πλευρά του πολυσύχναστου δρόμου της παραλιακής.

Πυροσβεστική δύναμη βρίσκεται στο σημείο και συνεχίζει τις εργασίες κοπής και απομάκρυνσης του δέντρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής.

