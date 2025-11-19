Σε ακόμη μία καταδικαστική απόφαση κατέληξε η Δικαιοσύνη για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος στη δεύτερη υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας που εκδικάστηκε σε βάρος του. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών, με το δικαίωμα έφεσης να διατηρείται.

Η υπόθεση αφορά τη δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών σε μορφή βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση της καταγγέλλουσας, η οποία στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τον γνωστό παρουσιαστή. Το υλικό είχε αναρτηθεί σε διαδικτυακές πλατφόρμες, εν αγνοία και χωρίς έγκριση της γυναίκας.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος στη δίκη επέμεινε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στην παθούσα. Υποστήριξε ότι το υλικό αναρτήθηκε χωρίς σκοπό εκδίκησης ή προσβολής της προσωπικότητάς της, ενώ —όπως έγινε γνωστό— έχει ζητήσει συγγνώμη από το θύμα.

Η κρίσιμη απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι δεν υπήρξε άμεσος δόλος για πρόκληση βλάβης και μετέτρεψε την αρχική κατηγορία από κακούργημα σε πλημμέλημα. Ωστόσο, η συνολική συμπεριφορά του κατηγορούμενου κρίθηκε απολύτως κατακριτέα, καθώς η διάδοση προσωπικών δεδομένων χωρίς συναίνεση παραμένει σοβαρό αδίκημα που δημιουργεί βαριά ψυχολογική και κοινωνική βλάβη στα θύματα.

Η απόφαση έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη καταδίκη του δημοσιογράφου για παρόμοια υπόθεση, εντείνοντας τις συζητήσεις γύρω από τη μη συναινετική δημοσιοποίηση υλικού και την ανάγκη αυστηρότερης αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.

Διαβάστε ακόμα: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους οι αγρότες – «Κομμένη» η χώρα στα δύο