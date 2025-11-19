Σε τραγωδία εξελίχθηκε ο καβγάς ανάμεσα σε έναν 58χρονο οδηγό και έναν 29χρονο στον Νέο Κόσμο, με τον πρώτο να χάνει τη ζωή του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στην οδό Σουλιέ. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας και έχει προκαλέσει σοκ, με τις λεπτομέρειες να αποκαλύπτουν ένα σκηνικό ανεξέλεγκτης οδικής βίας.

Από τι πέθανε ο 58χρονος – Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο 58χρονος κατέληξε από πνευμονικό οίδημα που συνδέεται με υπερτροφία της καρδιάς. Κατά τον ξυλοδαρμό, ο οργανισμός του υπέστη ισχυρό σοκ, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσλειτουργία του καρδιακού μυός και στη συνέχεια το μοιραίο πνευμονικό οίδημα.

Τα χτυπήματα ήταν εκτεταμένα και βίαια, όπως προκύπτει από τις κακώσεις στο κεφάλι και το πρόσωπο του θύματος.

Τι υποστηρίζει ο 29χρονος δράστης

Ο 29χρονος φέρεται να έδωσε τη δική του εκδοχή στην αστυνομία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του:

Είχε σταματήσει με το Ι.Χ. του μπροστά σε γυμναστήριο για να μπει να αθληθεί.

Εκεί ο 58χρονος «του έκλεισε τον δρόμο», με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αρχικός διαπληκτισμός.

Ακολούθησε καταδίωξη στα γύρω στενά με μια μηχανή που –όπως λέει– ανήκε σε φίλο του με ποινικό παρελθόν.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο γυμναστήριο, έμεινε για λίγα λεπτά και κατά την έξοδό του είδε ξανά τον 58χρονο να τον περιμένει.

Ξέσπασε νέος τσακωμός και δεύτερη καταδίωξη μέχρι το αδιέξοδο της οδού Σουλιέ.

Εκεί, όπως παραδέχεται, χτύπησε τον 58χρονο επανειλημμένα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ακόμη και πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου του θύματος.

Στη συνέχεια εξαφανίστηκε με τη μηχανή.

Μαζί του ήταν ακόμη δύο άτομα, τα οποία επίσης ήθελαν να μπουν στο γυμναστήριο και έχουν συλληφθεί.

Το χρονικό της επίθεσης – Η στιγμή του φονικού ξυλοδαρμού

Οι περιγραφές της αστυνομίας κάνουν λόγο για εφιαλτικές στιγμές. Τα τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μηχανές βρίσκονταν πίσω από το αυτοκίνητο του 58χρονου. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, θεωρώντας ότι ο οδηγός τους εμπόδισε, άρχισαν να τον ακολουθούν.

Σε κάποιο σημείο, ένας από αυτούς κατέβηκε από τη μηχανή και άρχισε να χτυπά τον 58χρονο επανειλημμένα στο κεφάλι. Το θύμα κατέρρευσε, με το όχημά του να κυλάει ανεξέλεγκτο και να καταλήγει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η βία του περιστατικού, αλλά και η αφορμή που φαίνεται να το πυροδότησε, έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Καλλιακμάνης: «Η επιθετικότητα στους δρόμους έχει ξεπεράσει τα όρια»

Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, τόνισε ότι η οδική επιθετικότητα αυξάνεται δραματικά:

«Υπάρχει επιθετικότητα στον δρόμο γιατί στον καθένα κάποιος κάτι θυμίζει. Αυτές οι συμπεριφορές δείχνουν ότι το πρόβλημα έχει ξεφύγει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το ανακριτικό έργο συνεχίζεται, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία Adel: Σοβαρές ζημιές σε Αττική, Δυτική Ελλάδα και Θάσο