Ιωάννινα: Κεραυνός «άνοιξε» στέγη τριώροφης πολυκατοικίας – Προβλήματα σε Κόνιτσα και Ηγουμενίτσα

Σφοδρή κακοκαιρία με καταρρακτώδεις βροχές και δυνατούς ανέμους πλήττει από το απόγευμα τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Κεραυνός χτύπησε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους

Στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων επικράτησε αναστάτωση όταν στις 21:30 κεραυνός έπληξε τη στέγη τριώροφης πολυκατοικίας.

Η πρόσκρουση άνοιξε μεγάλη τρύπα στη στέγη, ενώ τα κεραμίδια έσπασαν και εκτοξεύτηκαν γύρω από το κτίριο.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η τσιμεντένια πλάκα κάτω από τη στέγη δεν υπέστη ζημιές ή ρωγμές, καθησυχάζοντας τους κατοίκους που βγήκαν έντρομοι από τα διαμερίσματά τους.

Κόνιτσα: Κατολισθήσεις και εγκλωβισμένο όχημα

Στην περιοχή της Κόνιτσας, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε μικροκατολισθήσεις και φερτά υλικά στο οδικό δίκτυο.

Ένα αγροτικό όχημα με δύο άτομα εγκλωβίστηκε πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε λόγω των φραγμένων δρόμων.

Πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και απεγκλώβισαν με ασφάλεια τους δύο επιβαίνοντες.

Παράλληλα, μηχάνημα του Δήμου κατευθύνεται στην περιοχή για να ανοίξει τον δρόμο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ηγουμενίτσα: Ξεριζώθηκε πλάτανος από τους ανέμους

Στην Ηγουμενίτσα, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν το ξερίζωμα ενός πλατάνου στην παραλιακή οδό. Το δέντρο έπεσε πάνω σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Η Πυροσβεστική και συνεργεία του Δήμου εργάζονται για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση των ζημιών.

