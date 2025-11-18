Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού και θανάτου του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο. Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11), φαίνεται να ξεκίνησε από δύο διαδοχικά επεισόδια στον δρόμο και οδήγησε σε μια ανελέητη επίθεση που κόστισε τη ζωή του άτυχου άνδρα.

Η κυνική ομολογία του 29χρονου

Ο 29χρονος δράστης ομολόγησε στους αστυνομικούς τη βίαιη πράξη του. Ισχυρίζεται ότι το πρώτο επεισόδιο σημειώθηκε έξω από γυμναστήριο της περιοχής, όταν –όπως λέει– ο 58χρονος χτύπησε τη μοτοσικλέτα του και ακολούθησε έντονη λογομαχία. Η καταδίωξη που επακολούθησε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, διακόπηκε προσωρινά, καθώς χάθηκε οπτική επαφή.

Ο 29χρονος υποστηρίζει ότι όταν βγήκε από το γυμναστήριο είδε ξανά τον 58χρονο, ο οποίος –όπως λέει– τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, τον εξόργισε και έτσι ξεκίνησε η μοιραία καταδίωξη.

Το βίντεο από το γυμναστήριο και το σπρέι πιπεριού

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους βίντεο από το πρώτο επεισόδιο. Εκεί φαίνεται ο 58χρονος να κλείνει τον δρόμο στον 29χρονο, να ακολουθεί έντονος καβγάς και να υπάρχει καρέ όπου ο μεγαλύτερος άνδρας φαίνεται να ψεκάζει με σπρέι πιπεριού. Το αντικείμενο αυτό βρέθηκε αργότερα μέσα στο αυτοκίνητό του, σε έρευνα της Αστυνομίας.

Ο μάρτυρας που κατέγραψε τις πινακίδες

Καθοριστικός για την εξιχνίαση υπήρξε ένας μάρτυρας, ο οποίος –παρά το σοκ– συγκράτησε και κατέγραψε τις πινακίδες της μίας μοτοσικλέτας. Χάρη σε αυτό, οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες και προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τρεις άνδρες –δύο Έλληνες και ένας Αλβανός– καταδίωξαν τον 58χρονο με δύο μηχανάκια. Ένας από τους τρεις τον πλησίασε όταν εγκλωβίστηκε στο αδιέξοδο και τον ξυλοκόπησε άγρια.

Υπάρχει μάλιστα μαρτυρία ότι ο δράστης «έπιασε το κεφάλι του θύματος και το χτύπησε πολλές φορές στο τιμόνι».

Το σοκαριστικό βίντεο της καταδίωξης

Το MEGA μετέδωσε βίντεο-ντοκουμέντο όπου διακρίνονται δύο μοτοσικλέτες με τρεις νεαρούς να καταδιώκουν το αυτοκίνητο του 58χρονου μέσα σε στενά του Νέου Κόσμου. Το όχημα οδηγείται σε αδιέξοδο, προσκρούει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σταματά.

Τότε ο 29χρονος κατεβαίνει από τη μοτοσικλέτα, πλησιάζει το παράθυρο και αρχίζει να τον χτυπά.

Πρώτα τον γρονθοκοπεί και στη συνέχεια χτυπά επανειλημμένα το κεφάλι του στο τιμόνι, με μανία που οι μάρτυρες περιγράφουν ως «κομπρεσέρ».

«Το χέρι του δούλευε σαν κομπρεσέρ… Μιλάμε για πολύ ξύλο. Όχι αστεία», λέει χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας.

Οι δράστες είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους

Οι τρεις νεαροί φορούσαν κράνη σε όλη τη διάρκεια της επίθεσης για να μην αναγνωριστούν. Αφού κατάλαβαν ότι έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους της περιοχής, εγκατέλειψαν τον 58χρονο αιμόφυρτο και εξαφανίστηκαν.

Ένας γιατρός που έμενε κοντά κατέβηκε για να δώσει πρώτες βοήθειες, όμως ο άνδρας δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι συλληφθέντες

Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Ο 29χρονος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Eagle» και με εμπειρία στις πολεμικές τέχνες, είχε πρόσφατα επιτεθεί –πριν από μόλις έναν μήνα– σε άλλο πολίτη στο κέντρο της Αθήνας.

Συνελήφθη επίσης ο πατέρας του, επειδή προσπάθησε να κρύψει τη μοτοσικλέτα του 21χρονου φίλου του, ο οποίος προσήχθη πρώτος στη ΓΑΔΑ.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Η νεκροψία–νεκροτομή έδειξε:

Κάκωση προσώπου και τραχήλου από τον ξυλοδαρμό

Πνευμονικό οίδημα

Υπερτροφία καρδιάς (με ιστολογικά δείγματα για περαιτέρω ανάλυση)

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο άγριος ξυλοδαρμός, σε συνδυασμό με την έντονη συναισθηματική φόρτιση, οδήγησαν στην ανακοπή του 58χρονου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για όλες τις πτυχές του εγκλήματος και τον 29χρονο να οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες.

