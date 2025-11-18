Συγκίνηση προκαλεί η μάχη που δίνει στην Ιταλία ο 18χρονος Μάριος, ο οποίος βρίσκεται διασωληνωμένος, περιμένοντας συμβατό μόσχευμα ήπατος. Οι γιατροί έχουν δώσει περιθώριο 9 ημερών για να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση, πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη, όπως αναφέρει η μητέρα του.

Ο Μάριος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας από το Ρίο Πατρών σε εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία, καθώς χρειάζεται άμεσα μεταμόσχευση λόγω του σπάνιου συνδρόμου Alagille, που επηρεάζει κυρίως το ήπαρ. Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει από παιδί, πέτυχε να εισαχθεί στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Πάτρας, μαχητής σε κάθε δυσκολία της ζωής.

«Είναι μεγάλος μαχητής»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η μητέρα του δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της:

«Ο Μάριος άντεξε τόσους μήνες με αυτόν τον κίνδυνο. Είναι μεγάλος μαχητής. Θα γυρίσει πίσω στη ζωή του κανονικά», είπε με απόλυτη πίστη.

Όπως περιγράφει, ρωτά καθημερινά τους γιατρούς αν θα βρεθεί μόσχευμα εγκαίρως.

«Το περιθώριο είναι 9 ημέρες πλέον… κι εχθές ήταν 10. Μου λένε “και βέβαια θα το βρούμε”. Κρατάμε την ελπίδα μας και προσευχόμαστε».

«18 χρόνια χωρίς ύπνο – και όμως τραγουδούσε κάθε πρωί»

Το σύνδρομο έχει προκαλέσει στον Μάριο εξαντλητική, ασταμάτητη φαγούρα.

«18 χρόνια φαγούρα, 24 ώρες το 24ωρο. Δεν υπήρξε ούτε ένα βράδυ που να μην πονούσε», λέει η μητέρα του.

«Κι όμως, το πρωί ξυπνούσε φρέσκος. Τραγουδούσε και χόρευε όλη την ημέρα».

Τα τελευταία λόγια πριν διασωληνωθεί

Η πιο συγκλονιστική στιγμή ήταν λίγο πριν διασωληνωθεί.

Ο Μάριος γύρισε στη μητέρα του και της είπε:

«Όλα θα πάνε τέλεια. Μη φοβάσαι».

Ήταν το μήνυμα που της επαναλάμβανε συνεχώς.

«Μου έλεγε ότι θα γίνει καλά για να μη στενοχωριέμαι… κι εγώ του απαντούσα: “Θα γίνεις καλά για να πάρεις εσύ πίσω τη ζωή σου”».

Ο 18χρονος συνεχίζει να δίνει τον πιο κρίσιμο αγώνα, ενώ η οικογένεια και οι γιατροί ελπίζουν με κάθε τρόπο ότι θα βρεθεί το πολύτιμο μόσχευμα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε ακόμα: Χωρίς ταξί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη: 48ωρη απεργία με αιχμηρά αιτήματα