Μανουέλλα Βαρδινογιάννη: Η αθόρυβη δύναμη πίσω από μια ολόκληρη οικογένεια

Ως μια γυναίκα που στάθηκε βράχος για τα τέσσερα της παιδιά και κράτησε όρθια μια ιστορική οικογένεια, περιγράφεται η Μανουέλλα Βαρδινογιάννη, η οποία έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες στην κατοικία της, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου στην Αθήνα. Μιλώντας στο Newsbeast, η στενή της φίλη Ειρήνη Ξακουστή σκιαγραφεί το πορτρέτο μιας προσωπικότητας που έζησε με αξιοπρέπεια, διακριτικότητα και αφοσίωση στην οικογένεια και το φιλανθρωπικό της έργο.

«Μάνα και πατέρας μαζί»

Οι δύο γυναίκες γνωρίζονταν από την εφηβεία τους. Η γνωριμία τους έγινε σε χορό των Υδραίων, όταν η Μανουέλλα ήταν λίγο μεγαλύτερη και η Ειρήνη φίλη της αδελφής της, Κάτιας. Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια βαθιά, διαχρονική φιλία.

Όπως λέει η Ειρήνη Ξακουστή, η Μανουέλλα Βαρδινογιάννη στάθηκε δίπλα στα παιδιά της ως μητέρα αλλά και ως πατέρας, μετά τον θάνατο του συζύγου της, Νίκου Βαρδινογιάννη, ιδρυτή του Ομίλου AVIN, το 1973.

«Μια γυναίκα που μένει χωρίς τον άνδρα της έχει να καλύψει πολλά κενά… να γίνει και μάνα και πατέρας. Η Μανουέλλα το έκανε με τρόπο που βγήκαν τα παιδιά της γερά στην ψυχή», αναφέρει συγκινημένη.

Από την Αθήνα στο Gstaad και από εκεί στην Ουάσινγκτον

Μεγαλωμένη σε μια ιστορική αθηναϊκή οικογένεια, κόρη της Ελένης (Λελένας) Ζηρίνη, η Μανουέλλα Βαρδινογιάννη είχε πάντα χαμηλό προφίλ παρότι βρέθηκε στο τιμόνι σημαντικών επιχειρηματικών ευθυνών.

Η μόνιμη εγκατάστασή της στο Gstaad έγινε όταν τα παιδιά της ήταν ακόμη μικρά, όμως όταν εκείνα αποφάσισαν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Georgetown, δεν δίστασε να εγκαταλείψει την Ελβετία και να μετακομίσει στην Ουάσινγκτον DC για να βρίσκεται δίπλα τους.

Εκεί, παρέμεινε ενεργή στο φιλανθρωπικό της έργο, το οποίο –όπως σημειώνει η κ. Ξακουστή– «υπηρέτησε σιωπηλά μια ολόκληρη ζωή, χωρίς ποτέ να το διαφημίσει».

Η ζωή στην Κρήτη και η φιλοξενία

Η φίλη της θυμάται με νοσταλγία τα καλοκαίρια στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης, στο σπίτι της οικογένειας Βαρδινογιάννη, το οποίο λειτουργούσε σαν μικρό ξενοδοχείο με περίπου εξήντα δωμάτια. Εκεί η Μανουέλλα υποδεχόταν φίλους, συνεργάτες και σημαντικούς προσκεκλημένους, παραμένοντας πάντα μια εξαιρετική οικοδέσποινα.

Μια γυναίκα με καθαρό μυαλό και ευθύνη

Παράλληλα με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, η Μανουέλλα Βαρδινογιάννη ανέλαβε ενεργό ρόλο στις επιχειρήσεις μετά τον χαμό του συζύγου της, διαχειριζόμενη έναν τεράστιο όγκο ευθυνών, μέχρις ότου ενηλικιώθηκαν τα παιδιά και ανέλαβαν σταδιακά τον δικό τους ρόλο.

Η κ. Ξακουστή την περιγράφει ως «έξυπνη, συγκροτημένη, με καθαρό μυαλό», μια γυναίκα που έπαιρνε σωστές αποφάσεις και έβγαινε πάντα μπροστά όταν χρειαζόταν.

Η τελευταία περίοδος και η παρακαταθήκη

Τα τελευταία χρόνια περνούσε περισσότερο χρόνο στην Αθήνα, στην κατοικία της στη Βασιλέως Γεωργίου. Παρά την ηλικία της, συνέχισε να βρίσκεται ήσυχα, αλλά σταθερά, δίπλα στα παιδιά και στα εγγόνια της.

«Αυτό που άφησε πίσω της είναι τα παιδιά της – υπέροχοι άνθρωποι. Και πίσω από κάθε τέτοιο παιδί υπάρχει ένας ήρωας. Και οι ήρωες είναι πάντα οι μανάδες», λέει η φίλη της.

Η Ειρήνη Ξακουστή αποκαλύπτει και μια πιο τρυφερή πλευρά της: η μεγάλη της αδυναμία ήταν οι γλυκές δημιουργίες, που δεν έλειπαν ποτέ από το σπίτι της.

Η εξόδιος ακολουθία

Η κηδεία της Μανουέλλας Βαρδινογιάννη αναμένεται να τελεστεί τις επόμενες ημέρες στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Μια γυναίκα χαμηλών τόνων, που έζησε με αξιοπρέπεια, στήριξε αθόρυβα μια ολόκληρη οικογένεια και άφησε πίσω της μια σπουδαία, αλλά διακριτική παρακαταθήκη προσφοράς και αγάπης.

